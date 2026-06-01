Mam sposób na soczyste na pomidory XXL? Przed sadzeniem zakop to w ziemi, a krzewy będą większe i silniejsze. Bez chemicznych oprysków

Karolina Piątkowska
2026-06-01 4:57

Naturalna odżywka dla pomidorów. Zgodnie z kalendarzem ogrodniczym, zbliża się czas na wysadzanie młodych pomidorów do gruntu. Specjaliści od uprawy zalecają, aby sadzenie przeprowadzić po piętnastym maja, znanym jako zimna Zośka. Aby nowo posadzone rośliny mogły zdrowo rosnąć i obficie plonować, niezbędne jest im intensywne odżywianie. Dzięki temu preparatowi, przygotowanemu w warunkach domowych, gleba wokół krzewów pomidorowych stanie się bardziej żyzna i zasobna w składniki pokarmowe. Należy go wsypać do gruntu jeszcze przed umieszczeniem w nim rozsady.

Babciny sposób na obfite zbiory pomidorów, zdjęcie ilustracyjne

Pomidory do gruntu w naszym klimacie najlepiej jest sadzić w drugiej połowie maja. Terminem granicznym jest 15 maja, czyli zimna Zośka. Jest to czas, gdy często odnotowywane są gruntowe przymrozki, które mogą sprawić, że sadzonki zmarzną i zmarnieją. Pomidory, ogórki czy cukinie najlepiej jest właśnie sadzić po 15 maja. Pomidory wcześniej można hodować w domu w rozsadzie. Dzięki temu posadzone sadzonki będą już większe i szybciej zaczną owocować.

Świeżo posadzone pomidory wymagają odpowiedniej pielęgnacji. W ich przypadku bardzo ważne jest regularne podlewanie oraz promienie słoneczne. Bez tego pomidory nie będą rosnąć. Sadzonki wymagają także nawożenia. Dostarcza ono potrzebnych substancji odżywczych, których może brakować w glebie. Do nawożenia pomidorów warto stosować płynne odżywki, które możesz kupić w sklepach ogrodniczych. W sprzedaży są gotowe mieszanki do pomidorów. Wśród domowych nawozów do pomidorów najczęściej polecane są łupiny cebuli, kompostownik oraz fusy z kawy.

Doświadczeni ogrodnicy mają także inne sposoby na nawożenie sadzonek pomidorów. Dużą popularnością cieszy się zakopywanie surowego jajka w ziemi. Należy to zrobić zanim posadzi się pomidory. Surowe jajko należy umieścić w ziemi na głębokości kilku centymetrów. Jeżeli zakopiesz je zbyt płytko, to podczas procesów rozkładu może zacząć ulatniać się nieprzyjemny zapach charakterystyczny dla jajek. Surowe jajko zakopane w ziemi rozkładając się będzie uwalniało substancje odżywcze do gleby. Wzbogaci ono ziemię o potas, magnez, fosfor oraz żelazo. Dodatkowo surowe jajko może użyźnić glebę. Również skorupki po jajku mają znaczenie. Zawierają one węglan wapnia, który poprawia strukturę podłoża i pozytywnie wpływa na odporność wielu roślin. Nawożenie sadzonek poprzez zakopywanie odżywki w glebie sprawia, że substancje odżywcze uwalniają się przez dłuższy czas, co ma znaczenie przy młodych roślinach.

Czego potrzebują pomidory do zdrowego wzrostu? Kluczowe składniki odżywcze

Aby cieszyć się obfitymi i smacznymi plonami, warto zrozumieć, czego tak naprawdę „głodne” są nasze pomidory. Kluczowe są trzy pierwiastki: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Azot odpowiada za bujny wzrost zielonej masy – liści i łodyg, dlatego jest najważniejszy na początku sezonu. Jego niedobór poznasz po jasnozielonych, małych liściach. Fosfor z kolei to siła napędowa dla systemu korzeniowego, niezbędna zwłaszcza po posadzeniu sadzonek. Jeśli zauważysz fioletowe przebarwienia na spodniej stronie liści, to znak, że może go brakować. Potas staje się kluczowy w momencie, gdy roślina zaczyna kwitnąć i owocować. Wpływa on bezpośrednio na smak, jędrność i wybarwienie owoców.

Poza tymi trzema filarami, niezwykle ważny jest wapń (Ca), którego brak jest główną przyczyną tzw. suchej zgnilizny wierzchołkowej. Nie można zapominać również o magnezie oraz mikroelementach takich jak bor, miedź czy żelazo, które wpływają na ogólną kondycję roślin. Prawidłowe wchłanianie tych wszystkich składników jest możliwe tylko wtedy, gdy gleba ma odpowiedni odczyn – dla pomidorów optymalne pH wynosi od 6,0 do 6,8. Zbyt kwaśne podłoże może zablokować dostęp do cennych minerałów, nawet jeśli są one obecne w ziemi.

Harmonogram domowego nawożenia pomidorów

Skuteczne nawożenie pomidorów to nie jednorazowa akcja, a przemyślany proces, który powinien być dopasowany do fazy rozwoju rośliny. Pierwsze zasilanie warto przeprowadzić dopiero około 10-14 dni po posadzeniu sadzonek w docelowym miejscu. Wcześniejsze podanie nawozu mogłoby uszkodzić młody i delikatny system korzeniowy. Na tym etapie najlepiej sprawdzają się łagodne nawozy azotowe, takie jak gnojówka z pokrzyw, które stymulują wzrost części zielonych.

Gdy tylko na krzakach pojawią się pierwsze kwiaty, czas zmienić strategię. Od tego momentu ograniczamy azot, a zwiększamy dawki potasu i fosforu, które wspierają tworzenie i rozwój owoców. Doskonale sprawdzą się tu domowe odżywki ze skórek bananów czy niewielkie ilości popiołu drzewnego. W fazie owocowania, czyli od lipca do sierpnia, kontynuujemy nawożenie potasowe i nie zapominamy o regularnym uzupełnianiu wapnia, by chronić owoce przed chorobami fizjologicznymi.

Skorupki jaj – naturalna ochrona przed suchą zgnilizną wierzchołkową

Czarne, zapadnięte plamy pojawiające się na spodzie owoców to zmora wielu ogrodników. Jest to objaw suchej zgnilizny wierzchołkowej – choroby fizjologicznej, której najczęstszą przyczyną jest niedobór wapnia w glebie lub problemy z jego pobieraniem przez roślinę, na przykład w okresach suszy. Zanim sięgniesz po specjalistyczne środki, wypróbuj prosty i darmowy sposób prosto z kuchni.

Skorupki jaj to prawdziwa skarbnica łatwo przyswajalnego wapnia. Aby stały się cennym nawozem, należy je najpierw dokładnie wysuszyć, a następnie zmielić na drobny pył – im drobniejsza forma, tym szybciej składniki zostaną uwolnione do gleby. Tak przygotowany proszek wystarczy wymieszać z ziemią w dołku podczas sadzenia pomidorów lub podsypywać nim regularnie krzaki w trakcie sezonu. To naturalny nawóz o spowolnionym działaniu, który skutecznie ochroni twoje plony przed tą uciążliwą dolegliwością.

