Dzień Dziecka. Czy dorosłemu dziecku też wypada dać prezent 1 czerwca?

Kiedy kończy się bycie dzieckiem?

W świetle prawa dorosłość osiągamy w wieku 18 lat, ale z perspektywy relacji rodzinnych dzieckiem pozostaje się na zawsze. Eksperci badający więzi międzypokoleniowe podkreślają, że symboliczne celebrowanie 1 czerwca z dorosłymi dziećmi buduje niesamowite poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Nie chodzi tu o traktowanie dorosłego człowieka z pobłażaniem, ale o przyjacielskie puszczenie oka i przypomnienie beztroskich lat.

W dobie wszechobecnego pośpiechu i stresu powrót do roli „dziecka” chociaż na jeden dzień może być najbardziej relaksującym doświadczeniem, jakie zafundujesz swojemu synowi czy córce. Świadomość, że ktoś o nas dba bezwarunkowo, niezależnie od naszych życiowych sukcesów i potknięć, jest niesamowicie budująca.

Prezent dla dorosłego dziecka, czyli co kupić zamiast zabawki

Jeśli zdecydujesz się na drobny gest, z pewnością zadajesz sobie pytanie, co właściwie sprawi mu największą radość. Zapomnij o drogich, praktycznych sprzętach domowych czy nudnych elementach garderoby – te zostaw na urodziny lub święta. Dzień Dziecka rządzi się swoimi prawami, a największym hitem są upominki budzące nostalgię i wywołujące śmiech. Oto kilka sprawdzonych inspiracji, które świetnie się sprawdzą.

Smaki dzieciństwa. Skomponuj pudełko ulubionych słodyczy z dawnych lat, które kiedyś zawsze kupowałeś swojemu dziecku w drodze ze szkoły.

Skomponuj pudełko ulubionych słodyczy z dawnych lat, które kiedyś zawsze kupowałeś swojemu dziecku w drodze ze szkoły. Powrót do zabawy. Zabierz dorosłe dziecko na gokarty, do parku trampolin lub parku rozrywki. To doskonały sposób na odstresowanie i wspólną, nieskrępowaną zabawę.

Zabierz dorosłe dziecko na gokarty, do parku trampolin lub parku rozrywki. To doskonały sposób na odstresowanie i wspólną, nieskrępowaną zabawę. Zabawny gadżet. Skarpetki z motywem z dawnej ulubionej bajki czy kubek z żartobliwym, rodzinnym tekstem to strzał w dziesiątkę.

W galerii poniżej znajdziesz zabawne kartki na Dzień Dziecka dla dorosłych

15

Najcenniejszy podarunek w zabieganym świecie

Dla dorosłego człowieka, który na co dzień żongluje obowiązkami zawodowymi i domowymi, najbardziej deficytowym towarem nie są wcale przedmioty, ale czas. Niejednokrotnie to właśnie szczera rozmowa, zaproszenie na lody rzemieślnicze podczas wspólnego spaceru czy zaserwowanie w domu klasycznego „niedzielnego obiadu”, znaczą o wiele więcej niż fizyczny prezent.

1 czerwca to idealny pretekst, by na chwilę zdjąć z barków swojego dziecka ciężar dorosłości i po prostu być obok. Nawet jeśli dzielą Was setki kilometrów, ciepły telefon z życzeniami z okazji Dnia Dziecka udowodni, że więź między Wami upływowi czasu. I to właśnie jest najlepszy podarunek, jaki można otrzymać.