Nagi i zakrwawiony biegał po osiedlu. Zmarł podczas policyjnej interwencji

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 30 maja, nad ranem na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku. Jak informuje PAP, policjanci zostali wezwani po zgłoszeniu dotyczącym nagiego i krwawiącego mężczyzny, który miał leżeć na przystanku autobusowym, a następnie biegać w pobliżu marketu i głośno krzyczeć.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali 46-letniego mieszkańca Płocka. Z relacji policji wynika, że mężczyzna zachowywał się irracjonalnie, a po chwili stał się agresywny.

Jego zachowanie mogło wskazywać na działanie środków odurzających. Na miejsce skierowano kolejny patrol celem wsparcia. Funkcjonariusze założyli mężczyźnie kajdanki na ręce trzymane z tyłu – przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku.

W oczekiwaniu na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego 46-latek leżał na chodniku. W pewnym momencie przestał jednak oddychać. Policjanci natychmiast zdjęli mu kajdanki i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Akcję ratunkową kontynuowali później ratownicy medyczni, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować.

Okoliczności tragedii bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Płocku. Jak przekazał PAP rzecznik prokuratury Bartosz Maliszewski, śledczy przeprowadzili oględziny zarówno miejsca interwencji, jak i mieszkania zmarłego.

W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz substancje, prawdopodobnie psychoaktywne, które będą jeszcze badane – poinformował prokurator.

Zabezpieczono również nagrania z kamer nasobnych policjantów oraz monitoring miejski obejmujący miejsce interwencji. Kluczowe znaczenie dla śledztwa będzie miała sekcja zwłok, podczas której pobrane zostaną także próbki do badań toksykologicznych.

Prokuratura zapowiada wszczęcie śledztwa, które ma wyjaśnić dokładny przebieg wydarzeń i przyczyny śmierci 46-latka.

Równolegle własne postępowanie wyjaśniające prowadzi również Komenda Miejska Policji w Płocku. O sprawie poinformowano także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji oraz odpowiednie służby kontrolne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.