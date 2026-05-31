Uniwersytet Warszawski w żałobie. Nie żyje ceniona profesor. "Niezwykle życzliwa, otwarta i oddana"

O śmierci prof. Katarzyny Kołodziejczyk poinformowały władze Uniwersytetu Warszawskiego.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 30 maja 2026 roku odeszła prof. Katarzyna Kołodziejczyk, uznana badaczka, ceniona nauczycielka akademicka, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – przekazała uczelnia w oficjalnym komunikacie.

Prof. Katarzyna Kołodziejczyk funkcję dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych pełniła od 3 lipca 2025 roku. Przez całe życie zawodowe była związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe i rozwijała swoją działalność badawczą.

Specjalizowała się w problematyce stosunków międzynarodowych, szczególnie w zakresie integracji europejskiej. W 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy poświęconej relacjom Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Na przestrzeni lat pełniła wiele ważnych funkcji akademickich. Była między innymi prodziekanem WNPiSM ds. nauki, kierownikiem Dziennego Magisterskiego Studium Stosunków Międzynarodowych, kierownikiem Studium Bezpieczeństwa Narodowego oraz sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Politycznych PAN. Przez lata angażowała się także w działalność edukacyjną jako jurorka Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady o Unii Europejskiej.

W komunikacie Uniwersytetu Warszawskiego podkreślono nie tylko jej dorobek naukowy, ale również wyjątkowe cechy charakteru.

Prof. Katarzyna Kołodziejczyk jako dziekan i nauczycielka akademicka wykazywała się doskonałym zmysłem organizacyjnym oraz zaangażowaniem w życie wspólnoty akademickiej. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitna badaczka, ceniony wykładowca oraz osoba niezwykle życzliwa, otwarta i oddana wspólnocie Uniwersytetu Warszawskiego – napisano.

Informacja o śmierci profesor poruszyła środowisko akademickie. Pod wpisem opublikowanym przez Uniwersytet Warszawski szybko pojawiły się komentarze studentów, absolwentów, współpracowników i znajomych. Internauci wspominali ją jako osobę życzliwą, pomocną i zaangażowaną w rozwój uczelni.

Na zakończenie swojego komunikatu społeczność Uniwersytetu Warszawskiego złożyła rodzinie i bliskim prof. Katarzyny Kołodziejczyk wyrazy najgłębszego współczucia.