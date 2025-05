W maju zacznij podlewać tym pomidory. W końcu będziesz mogła pochwalić się zbiorami przed sąsiadami. Domowy nawóz do pomidorów

Jak nawozić rośliny fusami po kawie? Praktycznie wszyscy Polacy popełniają ten błąd przez co nawóz nie działa poprawnie. Domowy nawóz do roślin

Jak nawozić pomidory? Dzięki temu ich uprawa będzie o wiele prostsza

Samodzielne wyhodowanie pomidorów to marzenie wielu osób. Obok ogórków to właśnie pomidory są najczęściej uprawiane na działkach, w przydomowych ogródkach, a nawet na balkonach. Pielęgnacja pomidorów nie jest jednak rzeczą najprostszą. Sadzonki pomidorów są dosyć kapryśne. Potrzebują regularnego podlewania, ale za duża ilość wody może skutkować gniciem korzeni, a nawet zawiązanych już owoców. Pomidory potrzebują także słońca. Jednak bezpośrednie promienie słoneczne mogą popalić liście. Warunkiem koniecznym uprawy pomidorów jest stosowanie nawozów. W ten sposób dostarczasz roślinom wszystkie potrzebne minerały i witaminy. Płynne odżywki dodatkowo chronią sadzonki przed atakami szkodników oraz chorobami grzybowymi.

Ogrodnicy wskazują, że do uprawy pomidorów w zupełności wystarczą domowe nawozy. Wystarczy, że 100 g sfermentowanych drożdży zasypiesz dwoma szklankami cukru i odstawisz na około 2 godziny. Gdy cukier całkowicie się rozpuści zalej całość letnią wodą. Nawóz z drożdży do hortensji będzie gotowy po kilku dniach. Przed podlewaniem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 litrów wody. Drożdże są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Działają one nie tylko jak klasyczny nawóz, ale również stymulują rośliny do lepszego wzrostu. Nawóz z drożdży wzmocni system korzeniowy roślin, wpłynie na bujniejsze kwitnienie oraz ułatwi pobieranie wody z gleby. Co ważne, drożdże chronią także przed drobnoustrojami i bakteriami oraz zapobiegają wielu chorobom, na które narażone są rośliny.

Posadź te kwiaty obok pomidorów. Będą lepiej owocowały

Aksamitki to wspaniałe towarzystwo dla pomidorów w ogrodzie. Te popularne kwiaty wydzielają do gleby substancje, które działają nicieniobójczo, chroniąc korzenie pomidorów przed szkodnikami. Dodatkowo, intensywny zapach aksamitek odstrasza wiele innych owadów, które mogłyby żerować na pomidorach. Co więcej, aksamitki przyciągają zapylacze, takie jak pszczoły i motyle, co przekłada się na lepsze zapylenie kwiatów pomidorów i obfitsze plony. Sadząc aksamitki obok pomidorów, tworzymy naturalny system ochrony i wsparcia dla naszych roślin, minimalizując potrzebę stosowania chemicznych środków ochrony.