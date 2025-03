Na przełomie marca i kwietnia podlewam tym sadzonki pomidorów. Łodygi uginają się od soczystych pomidorów. Jak nawozić pomidory?

Zrób to w kwietniu, w Twoja hortensja dostanie zastrzyk energii. Latem obsypie kwiatami niczym kobieta komplementami. Kwietniowa odżywka do hortensji w ogrodzie

Ciocia z Ameryki z PRL-u tak kazała myć palniki kuchenki gazowej. Mieszała to z octem i przykładała do palników. Tłuszcz odchodził całymi płatami. Czyszczenie kuchenki gazowej

Wsypuję i miksuję. Po 3 dniach mam gotową odżywkę do pomidorów

Wraz z początkiem maja rusza sezon na sadzenie warzyw w ogrodzie. Pomidory to jedne z najczęściej wybieranych sadzonek. Nic w tym dziwnego, smak własnych pomidorów, bez pestycydów i innych chemicznych ulepszaczy jest nie do zastąpienia. Pomidory wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Warto zadbać o ich prawidłowe nawodnienie oraz chronić przed szkodnikami. Sadzonki pomidorów narażone są na atak między innymi mszyc. Pomidory należy również nawozić. Zanim jednak sięgniesz po kupne nawozy to przetestuj domową odżywkę do pomidorów. Jedyne, czego do niej potrzebujesz to płatki owsiane, cukier oraz wodą. W blenderze zmiksuj 1 łyżkę płatków owsianych. Dodaj do nich szklankę ciepłej wody i dosyp niewielką ilość cukry. Całość odstaw na 2 dni, a po tym czasie rozcieńcz z 3 l wody. Tak przygotowanym roztworem podlewaj sadzonki pomidorów raz na dwa tygodnie.

Odżywka z płatków owsianych i cukru do pomidorów. Właściwości

Płatki owsiane to bogate źródło wielu cennych składników odżywczych. Zawierają ona między innymi azot, fosfor, cynk, wapń, potas i magnez. Płatki owsiane działają również na poprawę kondycje gleby i stymulują rośliny do wzrostu. Cukier dodawany do wody poprawia żywotność wielu kwiatów. W przypadku pomidorów cukier sprawi, że owoce będą bardziej soczyste i aromatyczne.

Kiedy i jak wysiewać pomidory? Sadzenie pomidorów z rozsady

Wysiew pomidorów powinien mieć miejsce wczesną wiosną. Dzięki temu sadzonki będą miały czas na wzrost i przygotowanie się do sezonu owocowania. Zbyt późny wysiew sprawi, że pomidory mogą zacząć owocować za późno. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym miesiącem na wysiew pomidorów jest marzec. Możesz to zrobić na dwa sposoby - sadząc pomidory do tac wielokomórkowych lub pojedynczych pojemników. Wysiew pomidorów odbywa się punktowo, wsadzając pojedyncze nasiona do ziemi, następnie przysypać warstwą ziemi do około 1 cm.

Do sadzonek pomidorów najlepiej sięgnąć po specjalną ziemią. Musi być ona odchwaszczona i bogata w substancje odżywcze. Aby pomidory zaczęły kiełkować potrzebna jest odpowiednia temperatura. Na początku zaleca się utrzymywać 20–25 stopni Celsjusza, a po wzejściu – 15–20 stopni Celsjusza. Nasiona pomidorów zaczynają kiełkować po około 1 tygodniu od ich posadzenia. W tym czasie należy je regularnie podlewać. Staraj się zwilżać samo podłoże tak, by liście młodych sadzonek nie miały kontaktu z wodą. Można także zastosować pierwsze odżywki płynne.