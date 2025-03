i Autor: Shutterstock

Przygotowania do wiosny

W marcu dodaj to do kompostownika, a będziesz mieć naturalny nawóz do hortensji. Ten składnik ma każdy w swoim ogrodzie, a często jest wyrzucany. Jak zrobić kompostownik?

Marzec i kwiecień to czas wzmożonej pracy w ogrodzie. To właśnie o tej porze zaczyna się pierwsze nawożenie w sezonie. Wiele posiadaczy działek oraz przydomowych ogrodów do nawożenia rośliny wykorzystuje kompost z domowego kompostownika. W marcu możesz wzbogacisz kompost dodając do niego świeżo skoszoną trawę.