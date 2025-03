Mieszam te zioła z wodą i opryskuję rośliny przeciwko opuchlakom. Działa za pierwszym razem. Jak pozbyć sie opuchlaków z ogrodu?

Pieniążek ma żółte liście? Podlej go tym, a kwiat szczęścia szybko wróci do formy. Okrągłe zielone liście będą wyrastać jeden po drugim

Czym są opuchlaki i kiedy pojawiają się w ogrodzie?

Opuchlaki to obok ćmy bukszpanowej oraz mszyc jedne z najczęściej spotykany szkodników w polskich ogrodach. Są to chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych, które charakteryzują się ciemnym pancerzem z jaśniejszymi paskami. Larwy opuchlaków są kremowe z czarną główką i zawinięte z zawijas. Pancerze opuchlaków są twarde i silne. Co ciekawe, samica składa nawet 1000 jaj, a owady te mogą żyć 2 lata. Żerowanie opuchlaków zaczyna się w maju, jednak eksperci wskazują, że pierwsze opryski przeciwko tym szkodnikom należy przeprowadzać już w marcu. Latem i jesienią opuchlaki żerują niżej w ziemi, przez co ich wyeliminowanie staje się trudniejsze. Najczęściej opuchlaki wiosną atakują liście roślin, a jesienią wgryzają się w korzenie. Głownie żerują na krzewach owocowych, takich jak truskawki, maliny oraz poziomki. Opuchlaki pojawiają się także na krzewach ozdobnych i atakują różaneczniki oraz azalie. Szkodniki te mogą całkowicie ogołocić roślinę i doprowadzić do jej obumarcia. W skrajnych przypadkach opuchlaki niszczą całe uprawy. Warto wiedzieć, że owady te mają naturalnych wrogów. To między innymi ptaki oraz niektóre pająki.

Domowy oprysk na opuchlaki. Dodaj te zioła do wody, a opuchlaki przestaną być problemem

Na opuchlaki najczęściej polecane są specjalistyczne opryski. Często polecanym preparatem jest Mospilan 20 SP, który działa zarówno na dorosłe osobniki, jak i na larwy. Na opuchlaki możesz zastosować także domowe opryski. Najlepiej sprawdzi się oprysk z wrotyczu. To w pełni ekologiczny sposób na pozbycie się szkodników. W sklepach ogrodniczych możesz kupić specjalnie mieszanki wrotyczu gotowe od użytku. lub przygotować ja samodzielnie. Wystarczy, że około 300 g świeżego wrotyczy wymieszasz z 10 l wody i pozostawisz na 1 dobę. Po tym czasie mieszankę należy rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:2 i zastosować oprysk na rośliny. Tego rodzaju zabieg wykonuj w bezdeszczowe dni, aby mieszanka mogła zadziałać na liściach oraz łodygach roślin.

