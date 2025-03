Mszyce atakują Polskę. Zrób ten oprysk jeszcze w marcu, a uchronisz rośliny przed atakiem tych szkodników. Najważniejszy oprysk w sezonie na mszyce

Dlaczego opryski na mszyce warto stosować wczesną wiosną?

Mszyce składają jaja późnym latem oraz jesienią. To z nich na wiosnę wylęgają się szkodniki, które atakują krzewy i inne rośliny w Twoim ogrodzie. Mszyce to poważne szkodniki, które mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia plonów. Odżywiają się sokiem z roślin doprowadzając do całkowitego obumarcia krzewów. Mszyce w ekosystemie pełnią swoją rolę. Wydzielają one soki, którymi żywią się mrówki. Na działkach i przydomowych ogródkach mszyce to jednak bez wątpienia szkodniki, które należy eliminować. Ze złożonych jesienią jaj już wczesną wiosną zaczynają wykluwać się pierwsze owady. Dlatego tak ważne są pierwsze opryski. Aby przerwać ten proces i całkowicie wyeliminować mszyce oraz ich jaja spryskaj rośliny tym opryskiem już w marcu. Dzięki temu przez cały sezon będziesz mieć spokój, a Twoje krzewy będą bezpieczne.

Wymieszaj ten olej z wodą i spryskaj rośliny. Oprysk, który zabija mszyce i ich jaja

Skutecznym opryskiem na marcowe pryskanie roślin przeciwko mszycom jest olej parafinowy. Oblepia on zarówno dojrzałe owady oraz jaja. W ten sposób olej zalepia otwory oddechowe mszyc doprowadzając do ich obumarcia. Aby przygotować oprysk na mszyce wymieszaj 100 ml oleju parafinowego z 5 l wody. Całość przelej do butelki z atomizerem i dokładnie spryskaj miejsca, na których najczęściej bytują mszyce. To między innymi gałęzie, pędy, a przy korzeniach. Zabieg ten wykonuj po południu, aby uniknąć pełnego słońca. Pamiętaj, że oprysku z oleju parafinowego nie powinno się stosować na wschodzące uprawy warzyw ponieważ niedobrze działa on na liście roślin. Z powodzeniem oprysk ten możesz stosować na drzewa owocowe, maliny, jeżyny oraz krzewy ozdobne w tym róże oraz bukszpan. Oprysk z oleju parafinowego sprawi, że mszyce się nie wyklują i nie będą żerować na Twoich roślinach.

