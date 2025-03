Tak pozbędziesz sie mchu z kostki brukowej, gdy sklepy sa zamknięte. Wylej to na kostkę brukową i mech znika. Sposób na mech na kostce brukowej

Co zrobić, żeby bratki kwitły aż do końca lata? Zastosuj rady angielskich ogrodników

Dlaczego mech rośnie na kostce brukowej?

Mech na kostce brukowej to częsty widok, który pojawia się praktycznie za każdym razem. W dużej mierze odpowiada za to wilgoć oraz zacienienie. To idealne warunki dla mchu, która zaczyna się bardzo szybko rozrastać. Dodatkowo w fugach kostki brukowej jest wiele piasku i pyłu, który również sprzyja pojawianiu się mchu. Wyrastający mech z kostki brukowej to przede wszystkim problem estetyczny. Jednak, jeżeli w porę nie zareagujesz i nie usuniesz mchu, to może on wyrządzić szkody i nawet zniszczyć kamień kostki brukowej. Najpopularniejszym sposobem na usunięcie mchu z kostki brukowej jest jego mechaniczne wyrywanie. Ten sposób nie gwarantuje jednak pełnego sukcesu, a wyrywany pech będzie nawracać.

Sąsiad pokazał mi, jak pozbyć się mchu z kostki brukowej. Stosuje żelazną zasadę z PRL-u, a jego bruk jest idealnie czysty

W sklepach możesz kupić specjalne preparaty na pozbycie się mchu. Nie zawsze są one jednak skutecznie i mogą być potencjalnie niebezpieczne dla roślin i zwierząt. Sama miałam ogromny problem z mchem na kostce brukowej. Z pomocą przyszedł mój sąsiad. Pokazał mi swój sposób, z którego korzysta od wielu lat. Nauczył się go jeszcze w PRU-u i jak sam przekonuje, inaczej nie wyobraża sobie pozbywania się mchu z kostki brukowej. Okazuje się, że ten sposób jest banalnie prosty. Wystarczy wymieszać ocet z z wodą w proporcjach 1:2. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj obficie kostkę brukową. Ocet jest bezpieczny dla kostki brukowej i jej nie zniszczy. Pamiętaj, by zabieg pozbywania się mchu z kostki brukowej przeprowadzać w słoneczny, bezdeszczowy dzień. W innym przypadku woda zmyje ocet i nie będzie on skuteczny.

Autor: