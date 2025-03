i Autor: Shutterstock

Pozbądź się szkodników

Zaraz się zacznie. Sposób z ogrodów botanicznych na pozbycie się ćmy bukszpanowej. Po 72 godzinach robaki padają martwe. Sposób na ćmę bukszpanową

Ćma bukszpanowa niszczy krzewy bukszpanu. To wyjątkowo oporny szkodnik, który potrafi doprowadzić do całkowitego obumarcia krzewu bukszpanu. Nie ma wielu skutecznych sposobów walki z ćmą bukszpanową, a szkodniki te są wyjątkowo trudne do wyeliminowania. Kiedy wszystkie sposoby zwalczenia ćmy bukszpanowej zawodzą to sięgam po broń ostateczną. To intensywny oprysk, który powoduje, że larwy ćmy bukszpanowej padają martwe w przeciągu 3 dni.