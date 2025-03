Podlewam tym sadzonki pomidorów jeszcze w marcu. Ten nawóz sprawi, że lepiej przyjmą się w ziemi i będą owocować jak szalone

Kiedy i jak wysiewać pomidory? Sadzenie pomidorów z rozsady

Wysiew pomidorów powinien mieć miejsce wczesną wiosną. Dzięki temu sadzonki będą miały czas na wzrost i przygotowanie się do sezonu owocowania. Zbyt późny wysiew sprawi, że pomidory mogą zacząć owocować za późno. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym miesiącem na wysiew pomidorów jest marzec. Możesz to zrobić na dwa sposoby - sadząc pomidory do tac wielokomórkowych lub pojedynczych pojemników. Wysiew pomidorów odbywa się punktowo, wsadzając pojedyncze nasiona do ziemi, następnie przysypać warstwą ziemi do około 1 cm.

Do sadzonek pomidorów najlepiej sięgnąć po specjalną ziemią. Musi być ona odchwaszczona i bogata w substancje odżywcze. Aby pomidory zaczęły kiełkować potrzebna jest odpowiednia temperatura. Na początku zaleca się utrzymywać 20–25 stopni Celsjusza, a po wzejściu – 15–20 stopni Celsjusza. Nasiona pomidorów zaczynają kiełkować po około 1 tygodniu od ich posadzenia. W tym czasie należy je regularnie podlewać. Staraj się zwilżać samo podłoże tak, by liście młodych sadzonek nie miały kontaktu z wodą. Można także zastosować pierwsze odżywki płynne.

Wymieszaj z wodą i podlewaj sadzonki pomidorów. Latem zbierzesz kosze pełne owoców

Nawożenie młodych sadzonek pomidorów nie jest wymagane. W tym czasie powinny one czerpać substancje odżywcze z gleby. Może jednak zdarzyć się, że ziemia nie będzie wystarczająco bogata i warto będzie pomidory dodatkowo odżywić. W tym czasie nie zaleca się stosowania odżywek bogatych w azot. Te powinno się stosować w próżniejszym okresie. Jeżeli chcesz wzmocnić sadzonki w rozsadach to możesz podlewać je odżywką z pokrzywy. Wystarczy, że przygotujesz kilka garści świeżej lub suszonej pokrzywy i zalejesz około 3 l wody. Całość należy przykryć gazą i odstawić na jedną dobę. Po tym czasie mieszanką rozcieńcz z wodą i delikatnie podlewaj sadzonki pomidorów. Odżywkę ta stosuj raz na dwa tygodnie. Pokrzywa świetnie wzmacnia rośliny, działa na nie stymulująco oraz poprawia procesy wzrostu.

Autor: