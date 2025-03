W marcu biorę konewkę i podlewam tym azalie. Krzew kwitnie jak natchniony anielskim głosem. Domowy nawóz do azalii

Wlej 3 łyżeczki do wody i umyj panele. W końcu na podłodze nie będzie smug oraz zacieków. Bez dodatku octu! To mój najlepszy sposób na mycie paneli

Wymieszaj to z wodą i podlewaj azalie na wiosnę

Azalie to jedne z najpiękniejszych kwiatów w ogrodzie. Ich kolorowe kwiaty i intensywny zapach dodają uroku każdej przestrzeni. Nic dziwnego zatem, że azalie znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych krzewów ozdobnych. Na rynku dostępnych jest wiele odmian i kolorów kwiatów azalii. Okres kwitnienia azalii to przełom maja oraz czerwca. Jednym z najważniejszych elementów pielęgnacji azalii jest dobrze przygotowane podłoże. Azalia lubi podłoże o kwaśnym odczynie oraz z wysoką przepuszczalnością. Nie lubią natomiast stojącej wody. Co ciekawe, krzew ten nie potrzebuje bardzo nasłonecznionego stanowiska. O wiele lepiej kwitł będzie w półcieniu. Krzewy azalii warto sadzić w sąsiedztwie drzew.

Idealną odżywką do azalii będą fusy z kwasy. Zakwaszą oraz odżywią one glebę pod krzewem. Wymieszaj około 5 łyżeczek fusów po kawie z wodą. Tak przygotowaną odżywką podlewaj azalie raz w tygodniu. Fusy po kawie to bogate źródło wielu cennych witamin i minerałów. Zawierają one między innymi fosfor, która wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz kwitnienie, a także magnez, który stanowi budulec chlorofilu. Fusy z kawy to również potrzebna dawka związków azotu. Wspiera on rozwój oraz wzrost roślin. Azot poprawia kondycję kwiatów i liści.

Wymieszaj Coca-Colę z wodą i zrób oprysk azalii. Dzięki temu w czerwcu zrewanżuje Ci się bujnymi kwiatami

Coca-Cola może Ci się przydać w pracach w ogrodzie. Możesz przygotować ekspresowy oprysk na mszyce i inne szkodniki z Coca-Colą. Wymieszaj popularny napój z wodą w proporcjach 1:1 i przelej do butelki z atomizerem. Tak przygotowanym roztworem spryskaj azalie. Oprysk na mszyce warto wykonać już na początku wiosny, a potem w razie potrzeby powtarzać co kilka tygodni. Zawarte w Coca-Coli duże ilości cukry wabią mszyce, kofeina sprawia, że szkodniki obumierają, a kwas fosforowy pomaga w niszczeniu ich ciał.

