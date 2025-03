W Polsce traktowana jak zielsko, a na świecie ją kochają. Ta przyprawa obniża poziom cholesterolu i dobrze działa na jelita. Kosztuje jedynie 3 zł!

Ten popularny chwast przyniesie Ci szczęście oraz bogactwo w życiu. Przynieś go do domu i postaw na parapecie, a przegonisz pecha i złe duchy

Mało popularna przyprawa, która obniża poziom cholesterolu oraz posiada wiele witamin

Przyprawy to prawdziwe dobrodziejstwo natury. Świetnie sprawdzają się w kuchni i są idealnym uzupełnieniem zdrowej diety. W Polsce do najpopularniejszych przypraw należą liście laurowe, majeranek, bazylia oraz lubczyk. Mało osób wie, że jest przyprawa, którą zdecydowanie warto wprowadzić do swojej kuchni. Nie tylko zapewni ona potrawom unikalny smak, ale także korzystnie wpłynie na nasze zdrowie. Ta przyprawą jest cząber. To wyjątkowa przyprawa, która zawiera wiele cennych witamin. Cząber bogaty jest w witaminy B, witaminę C, potas, wapno, żelazo, potas, a także magnez oraz fosfor. Dodatkowo, najnowsze badania wykazały, że zawarte flawonoidy mogą pomoc w pozbywaniu się toksyn z organizmu, a polifenole wykazują potencjał do obniżana poziomu glukozy oraz cholesterolu we krwi.

Cholesterol to nic innego jak związek tłuszczowy. 70 proc. cholesterolu produkowane jest przez nasz organizm, a pozostałe 30 proc. dostarczamy wraz z jedzeniem. W dużym skrócie substancja ta pomaga w budowie błon komórkowych, produkcji hormonów oraz w przyswajaniu i produkcji witaminy D. Jest ona zatem niezbędna dla prawidłowego działania organizmu, jednak jej nadmiar jest bardzo niebezpieczny i niesie ryzyko wielu chorób. Wysoki cholesterol uznawany jest jako jeden z ważniejszych czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób, takich jak miażdżyca, zawały, udary oraz choroba wieńcowa. Kiedy mówimy o podwyższonym poziomie cholesterolu? Jeżeli twój cholesterol całkowity wynosi ponad 190 mg/dl lub cholesterol LDL (czyli tzw. „zły”) powyżej 115 mg/dl to jest to wyraźny sygnał do wprowadzenia pewnych zmian.

Do czego stosować cząber?

Cząber to przyprawa naturalnie występująca w rejonach basenu Morza Śródziemnego, Indiach Wschodnich i Azji Mniejszej. W Polsce jest mało popularna i uprawiana jako roślina jednoroczna. Cząber wyglądem przypomina tymianek, a smakiem wyróżnia się na tle innych przypraw. Daje potrawom lekką goryczkę, pikantność oraz nuty cytrusowe. Cząber jest wyczuwalny i charakterystyczny. W potrawach może świetnie zastąpić wspomniany tymianek lub curry. Najlepiej sprawdzi się dodawany do potraw z drobiem, wieprzowiną czy też rybami. Można go dodawać także do sałatek oraz sosów. Cząber polecany jest osobom z problemami trawiennymi. W takim przypadku świetnie sprawdzi się domowy napar. Aby go przygotować należy do wrzątku wsypać kilka łyżeczek ziela, przykryć i odczekać 10 minut. Tak przygotowany napój wspomoże trawienie, usprawni prace jelit, a także ukoi dolegliwości bólowe.