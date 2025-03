Wylej na sekator, zanim zabierzesz się za przycinanie róż wiosną. Konieczny zabieg po zimie uratuje krzewy. Przycinanie róż wiosną

Wlewam 1 łyżkę do ciepłej wody i dokładnie mieszam. Podlewam tym wszystkie storczyki w domu. Po tej mieszance rosną jak szalone. Odżywka do storczyków

Wylej na sekator, zanim zabierzesz się za przycinanie róż wiosną

Wczesna wiosna to czas, który wiele z nas spędza w ogrodzie na pielęgnacji rosnących w nim roślin. Powoli zbliża się okres, w którym zaczynamy przygotowywać kwiaty w swoim ogrodzie na wiosnę. Nie ma wątpliwości, że wśród ulubionych kwiatów w polskich ogrodach, zdecydowanie rządzą róże. A z racji, że piękne róże to duma każdego ogrodnika i każdej ogrodniczki, warto wiedzieć, jak o nie dbać, aby bujnie obsypały się kwiatami, które przez długi czas będą cieszyć oko. Jednym z najważniejszych i podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, które wykonujemy na różach wczesną wiosną jest przycinanie. W tym okresie jest ono przeprowadzane radykalnie. Jednak zanim zabierzemy się za przycinanie róż, powinniśmy wykonać jedną czynność, która przełoży się potem na bezpieczeństwo naszych roś.in. Chodzi o dezynfekcję sekatora lub nożyczek, którymi będziemy potem ciąć krzewy. Gdy będziemy używać brudnych narzędzi, istnieje ryzyko przenoszenia chorób pomiędzy krzewami. Dlatego spryskaj sekator spirytusem, a jeśli nie masz go pod ręką, to wykorzystaj wrzątek. Wylej go na sekator i gotowe. Możesz przystąpić do przycinania swoich róż w ogrodzie.

Przycinanie róż wiosną. Jak to robić?

Przycinanie róż wiosną pozwala utrzymać pożądany kształt roślin oraz usunąć martwe pędy. Ma także wpływ na obfite kwitnienie oraz to kiedy pojawią się pąki. Intensywne cięcie sprawi, że kwiaty zakwitną później, ale będą większe i dłużej będą cieszyć oko. Do cięcia krzewów używamy ostrego sekatora, aby nie zmiażdżyć pędów. To, w jaki sposób przycinać róże zależy oczywiście od gatunku krzewu. Róże wielokwiatowe przycinamy na 3-4 oczka. Róże rabatowe tniemy podobnie, zostawiamy jednak około 6 pąków. W przypadku róż pnących niepowtarzających kwitnienia usuwamy przekwitnięte pędy oraz długie gałązki wyrastające u podstawy krzewu. Ogólnie krzewy przycina się lekko skośnie w odległości od 0,5 do 1 cm od ostatniego zdrowego pąka. Jeśli na gałązce są brunatne przebarwienia lub pęknięcia tniemy niżej, nad najwyższym zdrowym pąkiem. Dzięki temu wyrosną z niego mocne pędy obsypane kwiatami. Trzeba też pamiętać, że każdą ranę powstałą po przycięciu gałązek trzeba zasmarować maścią ogrodniczą.

Autor: