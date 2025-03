Wylej to na trawnik w marcu. Trawa będzie soczyście zielona przez cały rok. Domowa mieszanka, która odżywi trawnik i przepędzi szkodniki

Co zrobić, aby mieć piękny trawnik na wiosnę?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że o trawnik również należy dbać. Wymaga on kilku zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w sezonie. Dzięki temu trawa bujnie i równo rośnie. Odpowiednia nawadnianie oraz nawożenie pomaga zachować równą i gęstą trawę. Jednym z najważniejszych zabiegów na trawnik po zimie jest pierwsze w sezonie koszenie. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że pierwsze koszenie powinno odbywać się na przełomie marca oraz kwietnie, gdy temperatury są już stale dodatnie. Trawa przed pierwszym w sezonie koszeniem powinna być wysoka na około 8 cm. Pamiętaj, by zawsze kosić trawę w bezdeszczowy dzień. Unikaj także koszenia bardzo wcześnie rano, gdy na źdźbłach trawy pozostaje rosa.

Rozsyp to na trawniku, a przez cały sezon będzie rosła bujna trawa

Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym trawnika na wiosnę jest nawożenie. Pozwala ono dostarczyć trawie potrzebnych jej substancji odżywczych. Dla wielu osób nawożenie trawnika może wydawać się czynnością czasochłonną i męczącą. W końcu często trawnik porasta duże połacie ogrodu. W takiej sytuacji warto sięgnąć po domową odżywkę, którą wystarczy rozsypać po trawniku. Do jej przygotowania potrzebujesz fusów po kawie, które należy równomiernie rozsypać po trawniku. Fusy po kawie świetnie sprawdzają się jako naturalny nawóz w ogrodzie. Możesz nimi nawozić trawnik, krzewy ozdobne, a nawet niektóre warzywa. Zawierają one azot, potas oraz fosfor. To najbardziej pożądane trio minerów potrzebnych we wzroście roślin. Wzmacniają one system korzeniowy oraz wydłużają procesy wzrostu. Trawnik odżywiony nawozem z fusów po kawie będzie gęstszy i wyraźnie mocniejszy. Trawa szybko się zazieleni i będzie jej widocznie więcej. Dodatkowo, fusy po kawie poprawią strukturę gleby i zadziałają na nią spulchniająco. To sprawi, że woda oraz składniki odżywcze z ziemi będą lepiej przyswajane przez rośliny. Warto również wiedzieć że za zapachem kawy nie przepadają ślimaki. Rozsypując fusy po trawniku ochronisz go przed atakiem tych szkodników.

