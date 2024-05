Mieszam to z deszczówką i w czerwcu podlewam iglaki. Rozrastają się niczym metro w Nowym Yorku. Pędy są mięsiste i zielone. Ekologiczny nawóz do iglaków

Czy można kosić mokra trawę? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które zaplanowały koszenie na dzień, w którym akurat spadł deszcz. Każdy doświadczony ogrodnik odpowie, że to nie jest dobry pomysł. Podobnie jak koszenie w upalny, słoneczny dzień. Zatem, jak i, kiedy kosić trawę, by trawnik był soczyście zielony?

Kiedy i jak kosić trawę? Rady ogrodnika na piękny i zielony trawnik. Trzy zasady, które musisz spełnić, by mieć trawę jak murawę

Koszenie mokrej trawy to podstawowy błąd w pielęgnacji trawnika. Mokre źdźbła mogą powodować nierówne cięcie i uszkodzenie korzeni oraz kosiarki. Natomiast koszenie w pełnym słońcu może wysuszyć trawnik dlatego trawę najlepiej skracać w pochmurne, ale bezdeszczowe dni. Druga złota zasada pielęgnacji trawnika, to koszenie na odpowiednią wysokość. Pierwsze koszenie powinno być wyższe niż zazwyczaj. W przypadku trawników użytkowych zalecana wysokość koszenia to 5-6 cm, w przypadku trawników ozdobnych – 3-4 cm. Kolejne powinny skracać źdźbła maksymalnie o 1/3 wysokości trawnika. Zasada numer trzy dotyczy częstotliwości koszenia. Powinno się to robić regularnie w odstępach 7-10 dni. Ważne też, by kosić trawę w różnych kierunkach i nie zapominać o podlaniu jej po każdym koszeniu.

Jak pozbyć się mchu z trawnika domowym sposobem? Prosty patent na tanią miksturę, dzięki której murawa będzie piękniejsza. Musisz to przetestować

Jednym z najprostszych domowych sposobów na pozbycie się mchu na trawniku jest roztwór wody i octu. To bezpieczna i ekologiczna metoda. Wystarczy rozcieńczyć ocet z wodą w proporcjach 1:1. Gotową miksturą spryskujemy mech. Niestety taki zabieg daje krótkotrwałe efekty i nie zapobiega rozprzestrzenianiu się mchu w innych miejscach, ale oprysk można stosować doraźnie zanim zajmiemy się kompleksowym rozwiązaniem problemu.

