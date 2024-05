Zakazane kwiaty na Dzień Matki. Zamiast radości, ból i cieprpienie. Nigdy nie dawaj tych kwiatów przesądnej mamie

Przyjrzyj się uważnie i sprawdź, co widzisz na obrazku. Tylko prawdziwie inteligentne osoby to dostrzegają. Tym różnią się od innych, Obrazkowy test na inteligencję

Latem wkładam gałązkę do szafy. Ubrania pachną jak włoska łąka. Sposób na naturalne perfumowanie ubrań bez lawendy

Wrzucam rano do ciepłej wody i w południe spryskuję tym rośliny. Mszyce znikają w 10 sekund. Domowy oprysk na mszyce

Kwiaty na Dzień Matki powinny być przede wszystkim od serca. Bez wglądu na to ile mamy lat my oraz nasza mama, warto pójść na łąkę z chabrami, makami, rumiankami lub stokrotkami i samodzielnie skomponować bukiet, który z pewnością zostanie doceniony przez rodzicielkę. Jednak jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy kupić gotową wiązankę w kwiaciarni. Mama z pewnością najbardziej ucieszy się z kwiatów, które lubi dlatego trzeba wziąć to pod uwagę. Kwiaty dla mamy powinny być w radosnych kolorach różu, czerwieni, błękicie i bieli. Pięknie będą wyglądały duże naręcza tulipanów, goździków i róż. Warto też wykorzystać sezon na konwalie. Malutki bukiecik o wielkim zapachu będzie symbolem miłości. Ponadto pomocna będzie także symbolika. Szczególnie jeśli jesteśmy przesądni.

Takich kwiatów nigdy nie dawaj mamie. Ściągniesz na nią ból i łzy. Przesądy o kwiatach na Dzień Matki

Choć kwiaty wydają się jednym z najbezpieczniejszych prezentów, który zawsze ucieszy, to tutaj też trzeba uważać. Kwiaty mają swój język i warto się nim kierować, wybierając bukiet z np. okazji Dnia Matki. Unikajmy więc kwiatów, które kojarzą się ze smutkiem i rozstaniem jak np. chryzantemy. Unikajmy też żółtego koloru, który może przynosić pecha, szczególnie jeśli chodzi o tulipany. To jedne z najpopularniejszych wiosennych kwiatów. Są eleganckie, uniwersalne i urzekają feerią barw. Jednak jeśli chcemy podarować komuś wiązankę lub też pojedynczy kwiat w kolorze żółtym, powinniśmy się dobrze zastanowić. Według popularnego przesądu żółte tulipany są oznaką zdrady, nieodwzajemnionej lub platonicznej miłości. W dodatku zwiastują problemy w rodzinie, kłótnie i nieszczęście. Jeśli zdecydujemy się je sprezentować np. mamie, możemy ściągnąć na nią pecha. Nasze babcie uważały, że wszystkie żółte kwiaty są zapowiedzią rozstania. Jednak, według przesądu, takie negatywne właściwości żółtych tulipanów, działają tylko wtedy, gdy dajemy je w prezencie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić sobie takie kwiaty i udekorować mieszkanie.

ZOBACZ TEŻ: Wróżka Aida ostrzega przed pożarami. Wizjonerka wskazuje konkretny czas

Quiz o najpiękniejszych piosenkach o mamie. Trudny test nie tylko na Dzień Matki Pytanie 1 z 10 Na początek klasyk z przedszkola. Kto znalazł w lesie kota w piosence „A ja wolę moją mamę” Majki Jeżowskiej? Ala Dorota Mama Dalej

Szukasz idealnej kartki na 30 urodziny dla niej i dla niego? Znajdziesz je w galerii poniżej