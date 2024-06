Quiz z trudnych słów! Twoja babcia posługiwała się tymi słowami na co dzień, a ty odpadniesz na pierwszym pytaniu! Czy wiesz, co oznaczają te słowa. Komplet punktów niemożliwy do zdobycia!

i Autor: pixabay

Quiz z trudnych słów! Twoja babcia posługiwała się tymi słowami na co dzień, a ty odpadniesz na pierwszym pytaniu! Czy wiesz, co oznaczają te słowa.

Quiz online z trudnych, staropolskich słów. Twoich dziadkowe zapewne jeszcze posługiwali się tym wyrażeniami, jednak dla Ciebie mogą one być już totalnie niezrozumiałe. Przygotowaliśmy dla Ciebie nietypowy, trudny quiz ze słów, które dawniej funkcjonowały w języku polskim. To quiz online, czy znasz staropolskie słowa. Nie będzie to łatwe wyzwanie, ale warto się sprawdzić. Weź udział w naszej zabawie i przetestuj swoją wiedzę. Quiz online ze staropolskich wyrazów.