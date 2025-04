i Autor: nadesłane

Moda premium rozwija się wiosną w FACTORY Kraków. Nowe otwarcia i mocne outletowe debiuty

FACTORY Kraków, największe centrum outletowe w południowej Polsce, kontynuuje umacnianie pozycji czołowej strefy zakupowej, rozwijając ofertę mody premium zarówno dla mieszkańców Małopolski jak i turystów. Wiosną w centrum otwarto trzy nowe salony outletowe z ofertą dla kobiet i mężczyzn. To modne, włoskie ubrania dla kobiet, stylowe buty też rodem z Włoch i niemieckie kurtki premium. Zakupy w FACTORY to ceny obniżone stale nawet do 70%.