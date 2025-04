Wielkanocne pyszności. Zając z czekolady to obowiązkowy punkt!

Niedźwiedzie wtargnęły na posesję. Doszło do tragedii! To nie pierwszy raz

Co roku przed świętami Wielkiej Nocy cukiernicy mają ogrom pracy i uwijają się jak w ukropie, żeby zdążyć przygotować wszystkie pyszności, które już za kilka dni pojawią się na naszych stołach i w koszyczkach. W najsłynniejszej rzeszowskiej cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak okres przed świętami na pokładzie potrzebne są wszystkie ręce. Każdego dnia pojawiają się tam klienci, którzy znając smak tych rzemieślniczych wyrobów i chcą mieć je u siebie na wielkanocnym stole. Nic dziwnego! Cukiernia co roku do swojej standardowej oferty świątecznej z babami, sernikami i mazurkami okraszonymi czekoladą i czekoladowymi ozdobami wprowadza jakieś nowości.

Słodki hit na Wielkanoc. Baby z barankiem

Tym razem hitem są wielkie baby z jeszcze większym barankiem na wierzchu. Cały zestaw jest imponujący i wygląda fantastycznie. Smakuje jeszcze lepiej. Wszystko jest robione ręcznie i z namaszczeniem każdego elementu. Wszak to rodzinna manufaktura słodkości, a nie masowa produkcja. Chociaż przez ostatnie dni na Miodowej powstało mnóstwo wielkich bab, to ciągle przygotowywane są kolejne i żadna nie stoi długo na sklepowej półce. Baby z barankami są nie tylko urocze, ale i przepyszne!

Wartością, z której słynie cukiernia dwóch przyjaciół Juliana Orłowskiego i Kazimierza Raka jest fakt, iż przygotowuje wyroby, które w całości są rękodziełem, a nie produkcją taśmową. Każda najmniejsza czekoladowa ozdoba, baba, czy mazurek jest dopieszczony przez cukierników, którzy trzymają w rękach każdy element ciasta, polewę czy masę. Grono ludzi z cukierni pracuje nad każdym słodkim kawałkiem, który przygotowany jest z miłością i największą starannością. Pięknymi elementami, które można zjeść są pisanki trzymane przez zajączka. Wyrób jest nie tylko zachwycająco kolorowy, ale i cały wykonany z czekolady, a przez to nieodłącznie kojarzy się z Wielkanocą i świątecznymi smakami.

Niemal 50 lat słodkich wypieków

W rzeszowskiej Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak od samego początku, czyli już od 48 lat cukiernicy opierają się na starych sprawdzonych przepisach i ciastach, które starsi pamiętają z rodzinnych domów. Bez chemii, ulepszaczy i sztucznych konserwantów. Czekoladowe figurki są ozdabiane nowoczesnymi dodatkami, ale co ważne- wyrabiane są ręcznie, każdy najdrobniejszy szczegół maluje cukiernik i rozpuszczoną czekoladą dokleja kolejne elementy.

W cukierni na Miodowej w Rzeszowie niezmiennie od lat można kupić większe i mniejsze czekoladowe jajka wypełnione ręcznie robionymi pralinkami, które są nieporównywalne w smaku do nawet najlepszych czekoladek kupionych w sklepie i opakowanych jak bombonierka. Tradycyjne wytwory od lat mają swoich zwolenników, którzy doceniają czekoladę, która w cukierni płynie cały czas.

To już ostatni moment, aby sprawić sobie wyśmienite ciasta, czy czekoladowe ozdoby i zajączki oraz baranki do koszyka. Z każdym dniem jest ich coraz mniej, a wiadomo, że Wielkanoc musi być słodka, a w koszyczku powinien znaleźć się długouchy symbol tych świąt. Koniecznie z czekolady. Do wyboru jak zawsze te z białej i ciemnej słodkiej pyszności.

