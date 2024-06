Rządowy program in vitro. W tych miastach wykonasz zabieg za darmo.

Wpis siostry skatowanego Marcina wzrusza do granic możliwości. "Kocham nad życie i do zobaczenia"

Rządowy program leczenia niepłodności to prawdziwe wsparcie dla rodzin borykających się z niepłodnością. Rządowy program in vitro wystartował 1 czerwca 2024 roku i będzie realizowany do 31 grudnia 2028 roku. Na ten cel rząd przeznaczy 500 mln zł rocznie, czyli łącznie 2,5 mld zł.

Opracowaniem programu zajął się zespół złożony z 14 ekspertów z wielu dziedzin medycyny m.in. w zakresie ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, perinatologii, medycyny rozrodczej i embriologii. Wiosną ogłoszono konkurs na jego realizatorów.

Kto skorzysta z programu in-vitro z budżetu państwa?

Głównym celem programu jest zapewnienie równego dostępu do metody in vitro dla par borykających się z niepłodnością.

Program obejmuje również onkopłodność, czyli zabezpieczenie materiału rozrodczego tych osób, które w przyszłości będą chciały mieć dzieci, ale wpierw muszą poddać się trudnej i często wyniszczającej organizm terapii onkologicznej, która może pozbawiłaby ich szansy na własne dziecko - tłumaczy minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Z programu rządowego wsparcia in vitro mogą skorzystać pary:

ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,

będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

te, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

W ramach programu obowiązuje kryterium wieku. Z bezpłatnego in vitro będą mogły skorzystać następujące grupy pacjentów:

kobiety do 42. roku życia, jeśli używają własnych komórek jajowych lub nasienia dawcy,

kobiety do 45. roku życia, jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,

mężczyźni do 55. roku życia.

Z kolei pacjenci z chorobami onkologicznymi, będą mogli zabezpieczyć płodność na przyszłość poprzez pobranie i przechowywanie gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. W tym wypadku program obejmie kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

Rządowy program in-vitro. Co obejmuje refundacja?

Para, która stara się o dziecko w ramach procedury in vitro otrzyma wsparcie w postaci sześciu indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu w różnych wariantach. Mówiąc prościej, jeśli para przejdzie cztery nieskuteczne cykle in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi, będzie mogła spróbować dwóch cykli z użyciem komórek jajowych dawczyni. Zaś w sytuacji, gdy para od początku korzysta z obcych komórek jajowych, po dwóch nieudanych próbach może skorzystać z czterech cykli z zaadoptowanym zarodkiem.

Rządowy program in vitro finansuje wszystkie części procedury, a także wizytę kwalifikacyjną, wszystkie niezbędne badania oraz konsultację psychologiczną. Ponadto dofinansowane jest przechowywanie zamrożonych zarodków przez maksymalnie 3 lata. W skrócie - każda para będzie mogła skorzystać z programu całkowicie za darmo.

W całej Polsce rządowy program in-vitro będzie realizowało 58 klinik. W poniższej galerii znajdziecie miast i kliniki, w których można skorzystać z darmowego programu leczenia niepłodności.