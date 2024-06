"To był koniec świata!" Relacje mieszkańców Bielska-Białej szokują

Dramat pracowników ze Śląska! Firma Yazaki Automotive Products Poland zapowiedziała przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pracę ma stracić 230 osób, czyli niemal cała załoga zakładu zlokalizowanego w Mikołowie. Zdecydowaną większość pracowników Yazaki Automotive stanowią kobiety. Pracę ma utrzymać tylko 37 osób, jednak nie wiadomo, czym będą się one zajmować. Konieczność zwolnień Yazaki Automotive tłumaczy zakończeniem kontraktu z maserati na dostawę wiązek elektrycznych do samochodów tej marki. Przedsiębiorstwu nie udało się znaleźć nowego kontrahenta, któremu Yazaki mogłoby dostarczać swoje produkty.

– Przez lata byliśmy mamieni obietnicami, godziliśmy się na kolejne wyrzeczenia, żeby ratować zakład – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca "Solidarności" w YAPP.

Działaczka związkowa podkreśla, że pracownicy firmy czują się oszukani. Zwolnienia grupowe dotknęły załogę firmy już w 2020 roku. Wówczas pracę straciło 500 osób, a w Mikołowie zakończyła się produkcja wiązek elektrycznych do Fiata 500.

- Wówczas zapewniano nas, że w zakładzie przeprowadzone zostaną inwestycje, m.in. w automatyzację części produkcji. Zgodziliśmy się na redukcję zatrudnienia, na pogorszenie warunków płacowych, na brak podwyżek w kolejnych latach. Dzisiaj z obietnic pracodawcy nie zostało nic - dodaje Katarzyna Grabowska. Poniżej dalsza część artykułu.

W tej chwili związki zawodowe negocjują z Yazaki Automotive warunki, na jakich zostaną zwolnieni pracownicy. Firma proponuje, by obok odpraw gwarantowanych przez przepisy każdy z pracowników otrzymał dodatkowo kwotę 6500 zł brutto plus jednomiesięczną pensję.

– Podczas pierwszej fali zwolnień grupowych w 2020 roku pracownicy z najdłuższym stażem dostali 15-krotność pensji. To były o wiele lepsze warunki od tego, co dzisiaj proponuje pracodawca. Taka sytuacja jest dla nas nie do zaakceptowania - mówi Katarzyna Grabowska z "Solidarności".

