2 lata pozbawienia wolności i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów - taką decyzję usłyszał Paweł K. za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. - W ocenie sądu dowody przeprowadzone na rozprawie w sposób nie budzący wątpliwości wykazały zarówno sprawstwo jak i winę oskarżonego - powiedziała sędzia Anna Pałasz. Wyrok jest nieprawomocny.

- Chcemy powiedzieć, że ten człowiek zabrał nam wszystko. Zabrał nam mamę, teściową i czujemy tylko żal i tęsknotę. Żadna kara nie będzie adekwatna do tego, co nas spotkało - mówili po ogłoszeniu bliscy ofiar. Oskarżyciel publiczny żądał dla mężczyzny 5 lat więzienia i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Już zapowiedziano apelację od tego wyroku.

Tragiczny wypadek na drodze Barczewo - Jeziorany. Zginęły dwie kobiety

Według aktu oskarżenia Paweł K., kierując mercedesem, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą na drodze Barczewo - Jeziorany na Warmii i zjechał na przeciwny pas ruchu. Tym doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego – zderzenia z jadącym z przeciwka audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka audi zginęły na miejscu.

Słowa o trumnie na kółkach

Niedługo po tym zdarzeniu adwokat nagrał film, który opublikował w internecie. Na nagraniu stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego te kobiety zginęły. Wypowiedź zamieszczona w mediach społecznościowych zbulwersowała opinię publiczną. - Do tej nieszczęsnej wypowiedzi pana w internecie... To, że ona była nieprzemyślana, to że ona nie szanowała uczuć pokrzywdzonych - to oczywiste. Natomiast w ocenie sądu nie jest to okoliczność, która powinna wpłynąć na zaostrzenie kary względem oskarżonego - mówiła w piątek sędzia.

Prokurator Arkadiusz Szulc z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w mowie końcowej mówił, że do wypadku doszło, bo oskarżony nie koncentrował uwagi na obserwowaniu drogi. "Można mieć drogi, napakowany w elektronikę samochód, ale to nie zwalnia od kierowcy od uważnej jazdy" – powiedział. Wskazywał, że oskarżony jest osobą uzależnioną od social mediów i to zachowanie po tym zdarzeniu powinno mieć znaczenie dla wymiaru kary lub środków karnych.

