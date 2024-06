Co za koszmar

Na południu Polski liczą straty po powodzi. Pierwsze szacunki: straty są wielomilionowe

"To był koniec świata, czegoś takiego nie pamiętam!" Ściana wody błyskawicznie zalewała kolejne piwnice. Nikt nie spodziewał się, że to co miało być zwykłą burzą, przerodzi się w powódź błyskawiczną. W powiecie bielskim liczą straty, ale już wiadomo, że będą wielomilionowe.