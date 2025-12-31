Wygrana w zdrapce Lotto. Wielkie pieniądze i luksusowe wejście w Nowy Rok

Jedna z wygranych padła w Łowiczu. Za 10 zł zdrapka została kupiona w punkcie Lotto przy ulicy Nowy Rynek 6. Szczęście przyniosła gra Dużo Szczęścia, w której gracz odkrył wygraną w wysokości 500 tysięcy złotych. To kwota, która może diametralnie zmienić codzienne życie i dać solidne poczucie finansowego bezpieczeństwa na kolejne lata (miesiące?). Tego samego dnia wysoka wygrana odnotowana została także na Śląsku. W Dąbrowie Górniczej, w punkcie przy ulicy Kościuszki 17, ktoś kupił za 10 zł zdrapkę Crazy 777. Po jej zdrapaniu okazało się, że do gracza trafi aż 507 tysięcy złotych.

Takie kwoty wygrane tuż przed Sylwestrem mają wyjątkowy symboliczny wymiar. Dla zwycięzców to nie tylko powód do świętowania końca starego roku, ale także doskonały kapitał na realizację noworocznych planów i marzeń. Za pół miliona złotych można między innymi: kupić lub solidnie wyremontować mieszkanie, spłacić kredyt i uwolnić się od comiesięcznych zobowiązań, zainwestować środki i zapewnić sobie stabilność finansową, pozwolić sobie na daleką, komfortową podróż marzeń, zabezpieczyć przyszłość dzieci lub odkładać na spokojną emeryturę.

Dla szczęśliwców z Łowicza i Dąbrowy Górniczej ten Sylwester i Nowy Rok z pewnością będą jednymi z najbardziej pamiętnych w życiu.