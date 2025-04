Aż 1890 dzieci w koszmarnym zawieszeniu!

Liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej stale rośnie. Najnowsze dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że w kolejce do bezpiecznego dzieciństwa oczekuje aż 1890 najmłodszych obywateli. W rodzinnych domach ich prawidłowy rozwój, zdrowie, a niekiedy i życie są zagrożone. Długotrwałe przebywanie w dysfunkcyjnej rodzinie wpływa negatywnie na przyszłość dzieci. Chcemy budować świadomość społeczną tego problemu, dlatego prowadzimy kampanię „Koszmarna kolejka”, również w przestrzeni publicznej. W Warszawie powstał mural prezentujący sytuację dzieci, które niewydolny system pieczy zastępczej pozostawia w przerażającym zawieszeniu. Sytuacja destabilizuje ich życie i negatywnie wpływa na ich kondycję psychiczną i funkcjonowanie – mówi Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Długofalowe skutki traumy dzieciństwa

Zdaniem Karoliny Lei Jarmołowicz, psycholożki, psychoterapeutki, socjolożki, założycielki Ośrodka Psychoterapii CENTRUM: Dzieci wychowujące się w dysfunkcyjnym środowisku bardzo często doświadczają chronicznego stresu, który prowadzi do przeciążenia układu nerwowego. Długotrwałe napięcie i brak poczucia bezpieczeństwa wpływają na rozwój mózgu – szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za regulację emocji, pamięć i funkcje poznawcze. W efekcie u wielu dzieci pojawiają się objawy lęku, depresji, trudności ze snem czy nauką. Często ich doświadczenia mają charakter traumatyczny – mogą rozwinąć się objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD lub cPTSD), a emocjonalne reakcje bywają nadmierne lub nieadekwatne do sytuacji. Dodatkowo, brak zdrowych wzorców relacyjnych utrudnia im budowanie bezpiecznych więzi – co może wpływać na jakość ich relacji także w dorosłym życiu. Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej dostrzegać cierpienie dziecka i otoczyć je troską, stabilnością oraz profesjonalnym wsparciem.

Jak podkreśla ekspertka, trauma doświadczana przez dzieci w dysfunkcyjnych rodzinach może przyjmować wiele form: od przemocy fizycznej, poprzez przemoc psychiczną, aż po zaniedbanie emocjonalne. Każda z tych form pozostawia specyficzne konsekwencje psychiczne. Dzieci doświadczające przemocy fizycznej mogą przejawiać agresję lub przeciwnie – wycofanie. Przemoc psychiczna prowadzi do chronicznego poczucia niskiej wartości i trudności w budowaniu poczucia własnej kompetencji. Jednym z najtrudniejszych do uchwycenia, a zarazem najbardziej destrukcyjnych skutków traumy, jest tzw. trauma relacyjna. To właśnie ona często prowadzi do rozwoju niepewnego lub unikającego stylu przywiązania, co w dorosłym życiu przekłada się na trudności w bliskich relacjach. Powstaje, gdy osoby, które powinny zapewnić dziecku ochronę i wsparcie, stają się źródłem cierpienia.

Kondycja psychiczna dzieci trafiających do pieczy zastępczej

Dzieci trafiające do pieczy zastępczej wnoszą ze sobą bagaż trudnych doświadczeń. Choć zabezpieczenie dziecka jest nierzadko konieczne dla jego bezpieczeństwa, samo w sobie może stanowić kolejne źródło traumy. Separacja od rodziny, zmiana otoczenia i poczucie niepewności co do przyszłości często też potęgują lęk i poczucie opuszczenia. Dzieci w pieczy zastępczej mają całe spektrum trudności psycho-fizycznych wynikających z doświadczeń w relacjach z rodzicami, opiekunami czy rodzeństwem.

Zdolność do nawiązywania relacji jest ograniczona przez brak zaufania do dorosłych, wynikający z doświadczeń zawiedzionych oczekiwań i niespełnionych obietnic, czy przemocy w różnych formach. Jednak piecza zastępcza może być miejscem uzdrowienia, o ile zostaną podjęte działania na rzecz psychospołecznego rozwoju dziecka. Kluczowe jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności, a także wsparcia emocjonalnego. Niezbędne jest również wdrożenie odpowiednich form wsparcia terapeutycznego, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wczesna interwencja daje nadzieję na dobrą przyszłość

Doświadczenia dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej zostawiają głębokie ślady w psychice dziecka – ale nie muszą na zawsze determinować jego przyszłości. Kluczowe jest wczesne rozpoznanie emocjonalnych i rozwojowych potrzeb dziecka, stworzenie mu bezpiecznego otoczenia i zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego. Relacje oparte na zaufaniu, akceptacji i uważności mogą stać się fundamentem jego zdrowia psychicznego i pomóc dziecku odzyskać siłę oraz poczucie własnej wartości.

Długość procesu zdrowienia zależy od wielu czynników: głębokości doświadczonych traum, wieku dziecka w momencie interwencji, a także jakości otrzymywanego wsparcia. Wczesna interwencja i stabilne, wspierające środowisko znacznie zwiększają szanse na powodzenie. Choć droga do zdrowia emocjonalnego bywa wyboista, wiele dzieci osiąga znaczącą poprawę.

Kryzys rodziny = dzieci w koszmarnym zawieszeniu

Fundacja Dobrych Inicjatyw apeluje o natychmiastowe wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz o solidarność, która może odmienić losy tych dzieci. Fundacja chce wpływać na zmianę systemu tak, by żadne dziecko nie musiało czekać na bezpieczne miejsce. W kampanii “Koszmarna kolejka” FDI zwraca uwagę, że nie ma tu czasu do stracenia – to nasza odpowiedzialność jako społeczeństwa, by każde dziecko w Polsce mogło dorastać w bezpiecznych warunkach i mimo trudnych doświadczeń miało szansę na osiągnięcie zdrowia emocjonalnego w przyszłości. Każdy może wyrazić poparcie społeczne podpisując petycję dostępną na stronie https://fdi.org.pl/petycja/.

Prowadzona przez Fundację Dobrych Inicjatyw kampania "Koszmarna kolejka" obecna jest także w przestrzeni publicznej. Na muralu przy Tamce 20 widnieje scena: dzieci zawieszone pomiędzy dwoma dłońmi – jedną symbolizującą niewydolną wychowawczo rodzinę biologiczną i drugą reprezentującą system pieczy zastępczej, w którym brakuje miejsc.