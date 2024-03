Jakie trawy ozdobne polecają ogrodnicy? Zdjęcia i charakterystyka najlepszych roślin do ogrodu i na taras. Niektóre zasłonią przed wścibskim okiem sąsiadów, są lepsze niż tuje

Ogrodnicy polecają trawy ozdobne, które najlepiej prezentują się zarówno w ogrodzie, jak i w donicy na tarasie. Te wieloletnie rośliny mają mnóstwo gatunków, które mogą być uzupełnieniem rabaty z kwiatami, albo stanowić odrębną ozdobę. Oto pięć gatunków traw pasujących również do donic, które sprawią, że poczujesz się jak na najpiękniejszej łące.

Jakie trawy ozdobne polecają ogrodnicy? Zdjęcia i charakterystyka najlepszych roślin do ogrodu i na taras

Trawy w donicach sprawdzą się na tarasie i balkonie w stylu boho, ale także winnych aranżacjach. Na rynku jest mnóstwo ozdobnych roślin, które znakomicie rosną w dużych donicach i skrzyniach, stanowiąc idealne tło dla ratanowych mebli, kwiatów oraz łańcuchów świetlnych. Mnogość odmian pozwala tworzyć ciekawe kompozycje, dzięki którym taras będzie wyglądał wyjątkowo. Na uwagę zasługuje rozplenica japońska. Jedna z piękniejszy traw zdobiących taras. Cechą charakterystyczną są duże puchate kłosy, które górują nad resztą rośliny. Bywa nazywana także piórkówką. Tworzy geste kępy z długimi przewieszającymi się liśćmi. W zależności od odmiany dorasta od 40 cm do 100 cm. Kolejną piękną rośliną, która pomoże stworzyć niepowtarzalny klimat na tarasie, jest miskant chiński. Trawy pięknie prezentują się w dużych donicach, ale i w gruncie. Są bardzo wysokie i wyróżniają się zwartymi kępami oraz przewieszającymi się szorstkimi liśćmi. Z końcem lata wyrastają z nich sztywne pędy zwieńczone kłosowatym, gęstym kwiatostanem. W mniejszych donicach oraz na rabatach sprawdzą się turzyce. Zimozielone trawy ozdobne mogą osiągać od 30 do 70 cm wysokości. Najwyższe gatunki sięgają nawet do około 150 cm. Gęste trawy o kolorowych liściach ozdobią każdy taras. Są niewymagające w uprawie. Kolejną propozycją trawy ozdobnej idealnej na taras i do gruntu jest kostrzewa popielata. Jej stalowoszare liście tworzą małe kępki do wysokości 40 cm. Co ważne, to roślina zimozielona, dlatego może zdobić taras lub ogród także zimą. W dodatku jest mało wymagająca, jeśli chodzi o glebę. Niezbyt żyzne podłoże sprawia, że liście mają intensywniejszy kolor. Ostatnią propozycją jest trzcinnik ostrokwiatowy. Jedna z wyższych traw ozdobnych. Osiąga nawet 180 cm wysokości. Sprawdzi się jako naturalny parawan w ogrodzie na balkonie lub tarasie. Dekoracyjną funkcję zawdzięcza rozpierzchłym, delikatnym i wiechowatym kwiatostanom oraz błyszczącym liściom. Początkowo kwiaty są czerwono-brązowe później beżowo-żółte. Pięknie wygląda, obficie kwitnie i nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Trzeba jedynie pamiętać o dość dużych donicach. W galerii na początku tekstu znajdziesz zdjęcia wymienionych roślin.

ZOBACZ TEŻ: Kwitną całe lato! Te kwiaty warto posadzić wiosną w ogrodzie i na balkonie. Będą pachnieć aż do jesiennych przymrozków

QUIZ: Pełen wyzwań test o kwiatach z PRL-u. Jeśli pamiętasz anginkę, to masz już jeden punkt Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Popularna anginka to kwiat, którym babcie leczyły ból ucha. Jaka jest jego prawdziwa nazwa? Pelargonia pachnąca Anginowiec Begonium Dalej