Polska - Holandia na Euro 2024. Jak przeżyć mecz z facetem? To każda kobieta powinna wiedzieć

Poradnik dla kobiet na Euro 2024

Przyjęło się, że piłka nożna to raczej sport dla facetów, to oni ekscytują się wyczynami piłkarzy, zarówno w barwach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Jednak nie zapominajmy o paniach, które na murawie zjadły zęby, doskonale wiedzą co to spalony, a dyskusjami o taktyce i wyższości ustawienia 4-4-2 nad 4-3-3 mogą zagiąć nawet największego fana footballu płci przeciwnej. Dla kobiet, które jednak w piłce nożnej widzą jedynie 90-minutowy maraton nudy, że nawet zielony kolor murawy nie działa na nie uspokajająco, przedstawiamy specjalny poradnik jak przetrwać Euro 2024, aby nie zwariować i przede wszystkim nie rozstać się ze swoim facetem. W internecie powstał żartobliwy regulamin piłkarskich Mistrzostw Europy 2024 dla kobiet. Drogie Panie, pamiętajmy zatem, że dzień meczowy to dzień święty, a że każdy dzień święty trzeba święcić to kupmy kilka butelek dobrego wina i na czas, w którym nas mężczyzna będzie przeżywał większe zmiany nastroju niż my w czasie okresu, odwiedźmy najlepszą przyjaciółkę. Zobacz, jak wygląda regulamin Euro 2024, pamiętajmy jednak, że jest to jedynie zabawa, a każda kobieta, która ma na to ochotę niech kibicuje głośniej niż jej facet.