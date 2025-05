Jak nawozić rośliny fusami po kawie? Praktycznie wszyscy Polacy popełniają ten błąd przez co nawóz nie działa poprawnie. Domowy nawóz do roślin

Fusy po kawie - najbardziej uniwersalny domowy nawóz do roślin

Domowe nawozy do roślin często w niczym nie ustępują tym kupionym w sklepach ogrodniczych. Odpowiednio dobrana odżywka dostarczy roślinom cennych substancji odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Jednym z najczęściej polecanych domowych nawozów są fusy po kawie. Można jest wykorzystywać zarówno w formie płynnej odżywki, jak i bezpośrednio podsypywać nimi glebę. Fusy po kawie sprawdzą się do nawożenia roślin, które lubią lekko kwaśne podłoże. To między innymi azalie, hortensje oraz rododendrony. Można jest również wykorzystywać do odżywiania kwiatów doniczkowych takich jak storczyki czy skrzydłokwiat.

Fusy po kawie zawierają magnez, potas oraz fosfor. Składniki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania roślin. Wzmacniają system korzeniowy oraz stymulują wzrost. Sprawiają, że rośliny są bardziej odporne na działanie szkodników oraz wielu chorób. Fusy po kawie to także azot, który bierze udział w procesach fotosyntezy i odpowiada na bujnie i zielone liście. Odżywki na bazie fusów po kawie delikatnie zakwaszają pH gleby i dodatkowo ja spulchniają. Dodane bezpośrednio do ziemi przeciwdziałają utracie wilgoci. Fusy z kawy świetnie sprawdzają się także podczas ściółkowania lub dodane do kompostownika.

Jakę fusy po kawie można wykorzystywać do nawożenia roślin?

Każdy miłośnik tego napoju wie, że kawa kawie nie równa. Dotyczy to także jej wykorzystania w ogrodnictwie. Praktycznie każde fusy po kawie można wykorzystać w ogrodnictwie. Nie wszystkie jednak będą równie skuteczne. Klasyczna, sklepowa kawa sypana może być gotowana przez co będzie zawierać mniej cennych substancji odżywczych. O wiele bardziej polecane są fusy z kawy z ekspresu. Najważniejsze, aby fusy były świeże i niesfermentowane. Świetnie sprawdzi się także kawa po turecki. Eksperci wskazują, by unikać stosowania gotowanej kawy. Wielu ogrodników wskazuje także, że w przypadku młodych roślin najlepszym rozwiązaniem są nawozy na bazie kawy bezkofeinowej. Kofeina może bowiem hamować wzrost małych sadzonek.

Jak przygotować nawóz z fusów po kawie?

Najprościej jest wymieszać fusy z kawy z ziemią. W ten sposób powoli będą one uwalniają substancje odżywcze do gleby. Sprawia, że podłoże będzie żyznej oraz stałe wilgotne. Innym sposobem jest wymieszanie 1 szklanki fusów po kawie z 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Tak przygotowany roztwór należy odstawić na kilka dni, następnie odcedzić. Do odzywają kwiatów doniczkowych możesz wymieszać 1 łyżkę fusów po kawie z 1 doniczka wody. Ogrodnicy wskazują, ze zawartość fusów po kawie w nawozie powinna wynosić około 20 proc. Tego rodzaju odżywki najlepiej stosować raz na kilka tygodni.