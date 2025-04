Co zrobić, aby bratki kwitły przez całe lato? Jest jedna zasada. Zastosuj ją, a będziesz dłużej cieszyć się pięknymi kwiatami

Fiołki ogrodowe czyli popularne bratki to niewątpliwie jedne z najbarwniejszych kwiatów, które wiosną pojawiają się w naszych ogrodach na balkonach i parapetach. Ten wiosenny, dwuletni kwiat jest krzyżówką dziko rosnących fiołków: żółtego, trójbarwnego, rogatego i ałtajskiego. Obecnie istnieją tysiące odmian bratków, różniących się między sobą kolorem, pokrojem i kształtem płatków. Sadzonki kwiatów pojawiają się na rynku już wczesną wiosną, jednak posadzone w doniczkach szybko więdną. Co zrobić, by cieszyły nasze oczy na dłużej? Bratki będą kwitły jak szalone jeśli zastosujemy jedną, podstawową zasadę dotyczącą sadzonek. Ważna jest też odpowiednia pielęgnacja roślin.

Jak pielęgnować bratki, by te odwdzięczyły się kwiatami?

Żeby bratki kwitły jak szalone, trzeba pamiętać o odpowiednim podlewaniu oraz miejscu, w którym ustawimy doniczki. Kwiaty lepiej rosną, gdy podłoże jest lekko wilgotne, ale nie mokre. Dlatego ważne jest stałe, równomierne podlewanie bratków. Najlepiej robić to codziennie rano lub wieczorem, nigdy w ciągu dnia. Jeśli zapomnimy o tym, a ziemia się przesuszy, trudno będzie uratować roślinę. Bratki są wrażliwe na choroby, dlatego trzeba uważać, by nie podlewać liści i kwiatów. Ważne jest też także miejsce, w którym posadzimy rośliny. Najdłużej będziemy cieszyć się kwiatami jeśli ustawimy doniczki na wschodnim lub zachodnim balkonie. Lekko zacienione stanowisko będzie idealne. Co jeszcze robić by bratki dłużej kwitły?

Bratki. Co robić, by kwitły jak najdłużej?

Jednym z powodów, przez który bratki szybko więdną jest brak zahartowania sadzonek. Jeśli kupujemy je wczesną wiosną zazwyczaj są przechowywane w ocieplanych halach. Dlatego nie są przyzwyczajone do niskich temperatur, które panują wiosną. Jeśli chcemy, by kwiaty cieszyły nasze oczy na dłużej warto zastosować podstawową zasadę i zahartować rośliny. Przez dwa - trzy dni, zanim przesadzisz bratki do większych doniczek lub do ogrodu, wystawiaj kwiaty na zewnątrz, na kilkanaście minut kilka razy dziennie. Zadbaj o to, by miejsce było osłonięte od wiatru.Dopiero po tym czasie przesadź sadzonki do większych doniczek i ustaw w docelowym miejscu.

