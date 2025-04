Kruszę, zalewam ciepłą wodą i podlewam piwonie. Domowy nawóz, który pobudzi rośliny do kwietnia. Duże mięsiste i pachnące kwiaty ozdobią ogród

Wrzuć do wody i gdy ściemnieje podlewaj surfinie. W mig obsypią się kolorowym dywanem z kwiatów. Będzie niczym w tajemniczym ogrodzie. Domowy nawóz do surfinii

Piwonie to królowe wiosennych ogrodów, zachwycające swoimi ogromnymi, pachnącymi kwiatami. Aby cieszyć się ich pięknem każdego roku, warto poświęcić im trochę uwagi i zapewnić odpowiednią pielęgnację przez cały sezon. Wiosna to kluczowy okres dla piwonii, kiedy budzą się do życia po zimowym spoczynku i przygotowują do kwitnienia, warto wtedy zadbać o odpowiednie nawożenie.

Dlaczego piwonie nie kwitną? Zasady pielęgnacji, dzięki którym piwonia zakwitnie

Piwonie zazwyczaj nie kwitną w pierwszym roku (choć nie jest to regułą), po posadzeniu, zdarza się, że podobnie zachowują się także i w drugim roku. Jednak jeśli nie zakwitną także w trzecim, trzeba zastanowić się, czy nie popełniliśmy błędu związanego z wyborem stanowiska oraz samym sadzeniu rośliny. Piwonia jest rośliną, która lubi ciepło i słońce. Jeśli posadzimy ja na zacienionym stanowisku, efektem może być brak kwitnienia. Jednym z najczęstszych błędów jest jednak sposób sadzenia tej rośliny. Jeśli piwonia nie kwitnie mimo słonecznego stanowiska i wspomagania jej różnego rodzaju odżywkami, przyczyną może być zbyt głębokie umieszczenie jej w ziemi. Piwonie powinno się sadzić płytko. Ponadto krzewy mają tendencje do rozrastania się, więc nie mogą być posadzone zbyt blisko siebie. Roślina musi mieć przestrzeń. Piwonia dobrze rośnie i wydaje mnóstwo kwiatów, jeśli jest posadzona w lekko kwaśnej i zwartej glebie. Jesienią dobrze jest zasilić rośliny obornikiem. Z kolei koniec lata, to dobry czas na przesadzenie piwonii, które nie kwitną. Przesadzamy je oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Jeśli zrobimy to później, musimy liczyć się z tym, że późniejsze może być także kwitnienie w przyszłym roku. Ważne jednak by umieścić bulwy w ziemi na długo przed przymrozkami. Rośliny muszą się dobrze ukorzenić, żeby wzmocnić się, zanim chwyci mróz. Według bardziej przesądnych ogrodników piwonie muszą być posadzone 1 września, dzięki temu będą obficie kwitły. Gdy data nie zostanie zachowana, istnieje ryzyko, że na kwiaty trzeba będzie czekać kilka lat. Tyle, jeśli chodzi o przesądy. Nie wolno jednak zapominać o tym, że w gorące dni, peonie sadzimy wieczorem.

Domowy nawóz na kwitnienie piwonii. Przydadzą się drożdże

Domowy nawóz z drożdży może być pomocny, kiedy chcesz zmobilizować piwonie do kwitnienia piwonii. Drożdże zawierają wiele cennych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, aminokwasy i mikroelementy, które stymulują wzrost i kwitnienie roślin. Dodatkowo drożdże poprawiają strukturę gleby i zwiększają jej aktywność biologiczną. Nawóz łatwo przygotować wystarczy rozpuścić 100 g świeżych drożdży w 10 litrach ciepłej wody. Taką miksturę zostawiamy na godzinę. Następnie rozcieńczamy roztwór wodą w stosunku 1:10 (1 litr roztworu drożdżowego na 10 litrów wody). Podlewamy piwonie roztworem drożdżowym raz na 2-3 tygodnie w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia.

