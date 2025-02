Zrób to zanim wstawisz cięte piwonie do wazonu, a będą wyglądać pięknie przez wiele dni. Skutecznie przedłużysz żywotność kwiatów. Piwonie w wazonie będą długo stały

To najlepsze podłoże do borówki amerykańskiej. Nie nadążysz za zbieraniem owoców! Wymieszaj to z ziemią, a latem będziesz mieć plony. Uprawa borówki amerykańskiej

Zrób to zanim wstawisz cięte piwonie do wazonu, a będą wyglądać pięknie przez wiele dni

Bujnie kwitnące piwonie to marzenie każdej kobiety posiadającej ogród. Kolorowe pąki zdobią ogrody i cieszą oko. Jednak nie każda z nas ma możliwość hodować je pod oknami swojego domu, dlatego tak chętnie zdobimy piwoniami w wazonie wnętrza swojego domu. Ogromne różowe i białe kwiaty piwonii są jednymi z najpiękniejszych kwiatów ciętych i postawione w wazonie budzą podziw. Niestety bywa, że dosyć szybko więdną. Z racji, że nie należą one do tanich kwiatów, to warto dowiedzieć się, jak pielęgnować cięte piwonie, aby stały w wazonie możliwie jak najdłużej. Okazuje się, że wystarczy wykonać jeden prosty zabieg, zanim wstawimy piwonie do wazonu. Chodzi o przycięcie łodyg. Jest to ważne, ponieważ dzięki temu piwonie będą mogły lepiej pobierać wodę i zawarte w niej składniki odżywcze. Jak to zrobić prawidłowo? Łodygi piwonii należy ucinać kilka cm od ich końcówek i po skosie. Oczywiście zrób to ostrym i sterylnym nożem. Pamiętaj również, aby usunąć listki, które znajdą się pod powierzchnią wody oraz inne zwiędłe listki. Dzięki temu piwonie w wazonie będą stać w wazonie przez wiele dni.

Co zrobić, aby piwonie w wazonie długo stały?

Oprócz przycinania łodyg piwonii warto przestrzegać kilku innych zasad, które mogą skutecznie przedłużyć żywotność ciętych kwiatów. Przede wszystkim wymieniaj wodę w wazonie. Powinna być świeża i najlepiej o temperaturze pokojowej. Łodygi piwonii powinny być zanurzone w wodzie na około 10–12 cm. Warto również stosować specjalne odżywki do ciętych kwiatów. Możesz również przygotować ją samodzielnie. Wrzuć pół tabletki aspiryny i wsyp łyżeczkę cukru do wody w wazonie. Cukier działa na cięte kwiaty jak odżywka, natomiast aspiryna zapobiegnie rozwojowi bakterii w wodzie.

