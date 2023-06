Jak pielęgnować piwonie? Zrób to, a będą kwitły jak szalone. Kwiatostan przerośnie Twoje największe oczekiwania, a wszyscy będą CI zazdrościli bujnych kwiatów

To najpiękniejsza roślina kwitnąca w czerwcu. Niech otuli Cię moc lawendy. Jaka ziemia będzie najlepsza do uprawy? Poznaj zasady i ciesz się namiastką Prowansji w swoim domu

Pielęgnacja piwonii - wszystko co musisz wiedzieć, o tych bylinach

Piwonie to rośliny prawdziwie długowieczne, dzięki odpowiedniej pielęgnacji mogą rosnąć przez długie lata. W dużym skrócie piwonie, inaczej peonie to byliny lub niskie krzewy, które mogą osiągać wysokość nawet ok. 80 cm. Te popularne rośliny mają bardzo charakterystyczne liście - bardzo zielone, pierzastosieczne i głęboko-klapowane. Polacy pokochali je przede wszystkim za pięknie kwiaty, które pojawiają się na przełomie maja i czerwca.

Jak pielęgnować piwonie?

Krok 1 - wybierz odpowiednie miejsce

Piwonie lubią miejsca nasłonecznione, ewentualnie półcieniste. Jednak należy pamiętać, by peonie przynajmniej pół dnia były oświetlane przez promienie słoneczne. Roślina ta nie lubi wiatru, preferuje otwarte przestrzenie.

Krok 2 - dobra ziemia

Pod tym względem piwonie nie są zbyt trudne w utrzymaniu, rosną na każdej glebie. Idealna będzie gleba żyzna, średnio zwięzła, utrzymująca wodę w okresie suszy o pH 5-6. Szukając dobrego miejsca dla swoich piwonii unikaj miejsc podmokłych - w takim warunkach mogą gnić korzenie.

Krok 3 - podlewanie

Piwonie lubią wilgoć i regularne podlewanie. Nie znaczy to jednak, że lubią środowisko całkowicie mokre. Nie należy ich podlewać zbyt często, przede wszystkim pamiętaj, byś nie moczył liści peonii, rośliny te łatwo chorują na szarą pleśń.

Krok 4 - jak sadzić piwonie?

Peonie sadzimy na przełomie sierpnia i września. Potrzebują one sporo miejsca, na 1 m2 sadzimy najwyżej rośliny. Powinny być one sadzone płytko, a pąki przykryte 3-4 cm warstwą ziemi. Na wiosnę piwonie można nawozić granulowanymi nawozami mineralnymi z dużą ilością fosforu.

Zdarza się, że mimo postępowania zgodnie ze wskazówkami nasze piwonie nie chcą kwitnąć. Winni możemy być mi sami i zbytnia... pielęgnacja, a dokładniej zbyt duża ilość azotu w nawozach. Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkim kiedy korzystamy z naturalnych nawozów, jak gnojówka z pokrzyw.

