Zawsze robię to z ciętymi piwoniami, zanim wstawię je do wazonu. Dzięki temu pięknie zdobią salon przez nawet 7 dni. Sposób, aby piwonie długo stały

Zawsze robię to z ciętymi piwoniami, zanim wstawię je do wazonu. Dzięki temu stoją nawet 7 dni

Kwiaty cięte są przepiękną ozdobą każdego pomieszczenia i nic dziwnego, że wiele z nas lubi stawiać je w swoich mieszkaniach. Świeże różowe i białe piwonie są jednymi z najpiękniejszych kwiatów i nic dziwnego, ze tak wiele osób je uwielbia i chętnie wstawia je do wazonu, aby zdobiły wnętrza salonów. Jednak z racji, że raczej nie są one tanimi kwiatami, warto dowiedzieć się, jak pielęgnować cięte piwonie, aby stały jak najdłużej. Ja zawsze pamiętam o jednej czynności, którą robię zanim włożę świeżo kupione piwonie do wazonu. Ten trik podpowiedziała mi florystka. Otóż cięte piwonie lubią... wrzątek. Zanurzając łodygi piwonii zaraz po zakupie we wrzącej wodzie sprawi, że będą one stały potem w wazonie nawet 7 dni.

Jak dbać o piwonie, aby długo stały w wazonie?

Kwiaty cięte, w tym piwonie potrzebują odpowiedniego traktowania, aby potem długo wyglądały na świeże i cieszyły nasze oko. Na profilu @warsawflowers na Instagramie znalazła się genialna porada, jak przygotować piwonie, aby długo stały w wazonie.

"usuń papier z piwonii oczyść piwonie ze zbędnych liści osłoń piwonie papierem podetnij końce wstaw Piwonie do wrzątku wyjmij Piwonie z wrzątku i usuń papier podetnij końce ponad linią zaparzania wstaw piwonie do czystej wody z odżywką" - czytamy na profilu florystki.