Podlewam tym piwonie w maju co 2 tygodnie. Rosną jak szalone i latem obsypują się kwiatami. Domowy nawóz do piwonii

Podlewam tym piwonie w maju co 2 tygodnie. Rosną jak szalone i latem obsypują się kwiatami

Piwonie to niewątpliwie jedne z najbardziej lubianych kwiatów ogrodowych Polaków. Kolorowe pąki zdobią ogrody i cieszą oko. Choć uprawa piwonii raczej nie należy do skomplikowanych, to oprócz regularnego nawadniania, warto zadbać również od odżywienie rośliny. Dzięki temu będzie nie tylko rosła jak szalona i pięknie kwitła, ale również będzie odporna na wszelkie choroby roślin ogrodowych i ataki szkodników. W tym celu warto zastosować domowy nawóz do piwonii z drożdży. Drożdże, dzięki zawartości witamin z grupy B oraz aminokwasów, wspierają rozwój systemu korzeniowego piwonii, co przełoży się na obfitość ich kwitnienia. Jak go przygotować? 100g świeżych drożdży rozpuść w 10 l ciepłej wody i podlewaj tym swoje piwonie w maju co 2 tygodnie. Będą rosły i kwitły jak szalone.

Jak dbać o piwonie w ogrodzie?

Piwonie to rośliny, które potrzebują delikatnie zacienionego i osłoniętego od wiatru miejsca w ogródku. Wczesną wiosną należy usunąć uschnięte pędy. Warto mieć na uwadze fakt, że piwonie są wyjątkowo podatne na szarą pleśń, która atakuje ich liście. To rośliny, które nie lubią wyjałowionej gleby, dlatego lepiej sądzić ją w miejscach, gdzie wcześniej nie rosły żadne byliny. W przeciwnym wypadku trzeba pamiętać, aby regularnie nawozić roślinę.