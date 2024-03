Rozpuszczam 1 łyżeczkę w wodzie i podlewam piwonie już w marcu. Bogato obsypują się kwiatami. Ekologiczny nawóz do piwonii na wiosnę

Rozpuszczam 10 g w wodzie i podlewam Piwonie. Domowy nawóz sprawia, że bogato obsypują się kwiatami

Bujnie kwitnące piwonie to marzenie każdej kobiety posiadającej ogród. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że jest to roślina dosyć wymagająca i trzeba zapewnić jej nie tylko idealne miejsce, ale też regularnie ją nawozić. Jednak zanim sięgniesz po gotowe nawozy ze sklepu, wypróbuj domowe odżywki, które przygotujesz z naturalnych składników. Takie ekologiczne nawozy do piwonii są nie tylko tanie, ale także znakomicie odżywią roślinę i sprawią, że będzie odporna na różne zarazy czy grzyby. Piwonie należy nawozić już wczesną wiosną, najlepiej w marcu, aby latem pięknie zakwitła i obsypała się pąkami. Jak przygotować ten domowy nawóz odżywiający do piwonii na wiosnę? Wystarczy, że rozpuścisz 10 g kwasku cytrynowego w 10 l wody i tym roztworem podlejesz piwonie w ogrodzie. Zakwaszona woda sprawi, że rośliny zaczną lepiej przyswajać składniki odżywcze z podłoża. W efekcie bogato obsypują się kwiatami, pąki kwiatowe są większe i długo utrzymują się na pędach.

Jak pielęgnować piwonie, aby rosły jak szalone?

Jak już wspomniałam, piwonie są wymagającymi roślinami ogrodowymi. Po pierwsze potrzebują delikatnie zacienionego i osłoniętego od wiatru miejsca w ogródku. Po drugie już wczesną wiosną należy usunąć uschnięte pędy. Co więcej piwonie są podatne na szarą pleśń, która atakuje ich liście. Piwonie nie lubią także wyjałowionej gleby, dlatego lepiej sądzić ją w miejscach, gdzie wcześniej nie rosły żadne byliny. W przeciwnym wypadku trzeba pamiętać, aby nawozić roślinę średnio co 3 tygodnie.

