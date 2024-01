Zalewam wodą, a po 2 dniach podlewam strelicję. Ten domowy nawóz sprawia, że rośnie jak szalona i bujnie kwitnie. Pielęgnacja strelicji

Zalewam wodą, a po 2 dniach podlewam strelicję. Domowy nawóz sprawia, że rośnie jak szalona i bujnie kwitnie

Strelicja to w ostatnich latach jedna z najmodniejszych roślin doniczkowych w polskich domach. Nic dziwnego - ta egzotyczna roślina przykuwa uwagę swoimi kolorowymi kwiatami, które przypominają rajskie ptaki, a także wielkimi, zielonymi liśćmi. Z pewnością stanowi ona piękną ozdobę wnętrza, a do tego jest niewymagająca w pielęgnacji. Właściwie jedyne czego potrzebuje, to zapewnienie odpowiednich warunków i regularnego dostarczania składników odżywczych. W tym celu warto raz na jakiś czas zastosować nawóz do strelicji. A który wybrać? Z pewnością można wypróbować domowy nawóz z bananów do strelicji. Jeden z nich sprawił, że moja strelicja rośnie jak szalona i pięknie kwitnie, a przygotowuję go z dwóch składników.

Nawóz z bananów do strelicji. Jak go przygotować?

Nawóz z bananów to jedna z najpopularniejszych odżywek do kwiatów doniczkowych, w tym także i strelicji. Jak go przygotować?

Skórkę z jednego banana pokrój na mniejsze kawałki. Wrzuć do litrowego słoika i zalej chłodną wodą. Słoik dobrze zakręć i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na 2 dni. Powstałym roztworem podlej strelicję.

Taki zabieg warto powtarzać raz na dwa tygodnie. Banan jest bogaty w potas i fosfor, a więc składniki uwielbiane przez rośliny, zarówno te o zielonych liściach, jak i te ozdobne.

