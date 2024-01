Wsypuję do doniczki zamiast do kosza na śmieci. Moja dracena rośnie jak szalona, a żółte liście znikają w oka mgnieniu. Domowy nawóz do draceny

Moja babcia Gienia pokazała mi, jak prać ręczniki. Zamiast płynu do prania wsypuję do pralki ten proszek. Po praniu ręczniki są śnieżnobiałe i miękkie

Wsypuję do doniczki zamiast do kosza na śmieci. Moja dracena rośnie jak szalona, a żółte liście znikają

Pielęgnacja draceny nie jest zbyt skomplikowana i z pewnością poradzi sobie z nią nawet początkujący ogrodnik. Jednak jak każdą roślinę doniczkową, tak i dracenę należy raz na jakiś czas odżywiać, aby dostarczyć jej niezbędnych składników do wzrostu i ochronić ją przed chorobami czy szkodnikami. A który nawóz do draceny warto stosować? Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnych metod, to powinnaś skorzystać z domowych sposobów na pielęgnację roślin doniczkowych. Jedną z nich poleciła mi sąsiadka i uważam, że jest to najlepszy domowy nawóz do draceny, jak do tej pory stosowałam. Po zrobieniu kawy, fusy, zamiast wyrzucać do śmieci, umieszczam w słoiku, po czym zalewam wodą (na pół szklanki fusów potrzebne będzie około 5 litrów). Po 2 godzinach przecedzam całość przez sitko, a powstałym roztworem podlewam dracenę średnio raz na dwa tygodnie. Dzięki temu nawozowi moja dracena rośnie jak szalona i ma piękne, zielone liście.

Fusy z kawy jako odżywka dla draceny

Dlaczego fusy z kawy tak dobrze działają na dracenę i są często polecane jako nawóz do roślin doniczkowych? W fusach kawy znajdują się substancje, które doskonale wzmacniają roślinę i pobudzą do wzrostu. Są to fosfor, magnez potas. Kawa dodatkowo zakwasi podłoże, a właśnie takie, o odczynie lekko kwaśnym preferują draceny.

Pielęgnacja draceny

Dracena potrzebuje sporej dawki światła słonecznego, dlatego najlepiej postawić ją w pobliżu okna. Jednak warto pamiętać, że jest to gatunek, który pochodzi z ciepłych krajów i trzeba ją chronić przed niskimi temperaturami i przeciągami. Jak podlewać dracenę? W okresie zimowym warto to robić raz w tygodniu, najlepiej odstaną, miękką wodą. Raz na jakiś czas warto też zraszać jej liście, aby poprawić wilgotność powietrza wokół rośliny.