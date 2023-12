To najgorszy błąd, jaki notorycznie popełniają miłośnicy kwiatów. Przez to Twoja dracena gubi liście. Sposób na dracenę, dzięki któremu będzie rosła jak szalona

To najczęstszy błąd podczas pielęgnacji draceny. Przez niego roślina marnieje

Dracena to bardzo popularna roślina doniczkowa. Można ją spotkać w wielu polskich domach. Jest prosta w pielęgnacji i nie wymaga specjalistycznego podejścia. Niestety, wiele osób popełnia bardzo podstawowy błąd w jej pielęgnacji, przez co dracena marnieje, a jej liście stają się pożółkłe. Wszystko przez nadmierne nawożenie rośliny. Wszelkiego rodzaju odżywki do kwiatów, kupne lub domowe, potrafią zdziałać cuda i sprawią, że rośliny pięknie rosną. Jednak zimą należy z nich bezwzględnie zrezygnować. Od listopada do pierwszej połowy marca dracena znajduje się w stanie spoczynku i w tym czasie powinno się zaniechać jej nawożenia. Odżywki stosowane zimą mogą jedynie zaszkodzić roślinie. Pamiętaj, by dracenę nawozić jedynie w sezonie wiosenno-letnim.

Jak pielęgnować dracenę zimą?

Dracena to dość odporna na warunki atmosferyczne roślina. Nie przeszkadza jej suche powietrze, jednak lubi ciepło i powinna być przechowywana w temperaturze powyżej 15 stopni. Dracena lubi rozproszone światło, a jego brak zauważalny jest na liściach, które momentalnie tracą kolor. Zimą warto raz na jakiś czas spryskać wodą liście, dzięki czemu dracena nie zmarnieje od suchego powietrza i kaloryferów.

