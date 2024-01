Podlewam anturium tą mieszanką. Rośłina obsypuje się kwiatami i zielonymi liśćmi. Domowy nawóz do anturium

Rozpuszczam 1 łyżeczkę w wodzie i podlewam swoje anturium. Obsypuje się kwiatami i zielonymi liśćmi

Jak dbać o anturium, aby kwitło, rosło i nie atakowały go żadne szkodniki i grzyby? Oczywiście oprócz przestrzegania podstawowych zasad pielęgnacji anturium dotyczących podlewania tej rośliny doniczkowej, czy ustawienia jej w miejscu o odpowiednim nasłonecznieniu, warto zadbać również o dostarczenie jej niezbędnych składników odżywczych. Z pewnością pomocny w tym będzie domowy nawóz do anturium, który można przygotować samodzielnie i to z dwóch składników. Od kiedy stosuję go do swoich roślin w domu, rosną jak szalone i obsypują się kwiatami. Wystarczy tylko wymieszać jedną łyżkę drożdży piwnych z jednym litrem wody. Tym roztworem podlewaj swoje anturium raz na 2 tygodnie.

Pielęgnacja anturium. Ważne zasady

Co prawda anturium wymaga dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Dlatego najlepszym miejscem będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Anturium jest rośliną ciepłolubną i nie lubi przeciągów - odpowiednia jest dla niej jej temperatura 20–25 st. C. Roślina ta powinna mieć stale wilgotne podłoże, jednak niezbyt mokre, gdyż jej korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej.

