i Autor: shutterstock

Pielęgnacja roślin w domu

Odkąd przestałam to robić moje anturium pięknie zakwitło. Popularna porada na pielęgnację roślin doniczkowych sprawiła, że anturium zmarniało

katk 11:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pielęgnacja anturium w doniczce bywa dla wielu osób problematyczna. Choć ta roślina może nie wymaga stosowania specjalistycznych nawozów, to jednak ciężko jej zapewnić odpowiednie warunki do wzrostu. Okazuje się, że popularna porada dotycząca pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdza się w przypadku anturium, a wręcz mu szkodzi. Odkąd przestałam to robić moje anturium pięknie zakwitło.