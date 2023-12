Zimą zawsze robię jedną rzecz dla swoich kwiatów w domu. Dzięki temu nie liście nie usychają i nie żółkną. Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą

Zimą zawsze robię jedną rzecz dla swoich kwiatów w domu. Dzięki temu nie liście nie usychają i nie żółkną

Rośliny doniczkowe o każdej porze roku potrzebują odmiennej pielęgnacji. Dzięki temu mogą kwitnąć, zdrowo rosnąć. Zimą najczęściej można zaobserwować, że liście roślin żółkną, a ich końcówki usychają. Przyczyn tego stanu może być kilka. Oprócz chorób, może być to efekt zbytniego podlewania rośliny lub wręcz przeciwnie - niedostatecznego nawadniania. Otóż zima, czyli w sezonie grzewczym najczęsciej mamy do czynienia z suchym powietrzem w mieszkaniach. W ogrzewanych pomieszczeniach wilgotność powietrza może spadać znacznie poniżej 50 proc., a optymalna wilgotność dla większości roślin doniczkowych wynosi ok. 50-80 procent. Dlatego, gdy widzisz, że liście w twoim kwiatku usychają, to koniecznie pomyśl o nawodnieniu go. Jak powinna wyglądać pielęgnacja roślin doniczkowych w okresie zimowym?

W galerii podpowiadamy, jak dbać o kwiaty w sezonie grzewczym, aby ich liście nie żółkły i nie usychały.