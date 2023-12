Wlewam czarną wodę do grudnika, a kwiat odwdzięcza się pąkami. Kwiaciarka poradziła mi, co zrobić, by grudnik pięknie i obficie kwitł

Grudnik lubi ciepło i fatalnie reaguje na zmiany temperatury. To kwiat, który zazwyczaj kwitnie dwa razy w roku i potrzebuje specjalnego traktowania. Jeśli spełnimy wszystkie warunki pielęgnacji, będziemy cieszyć się pięknymi kwiatami. Oprócz podstawowych zasad takich jak odpowiednie stanowisko, gleba, czy doniczka warto także nawozić roślinę naturalnymi składaniami. Do tego świetnie nadaje się aktywny węgiel.

Rozpuszczam jedną tabletkę w wodzie i podlewam grudnika. Rada od kwiaciarki jest strzałem w dziesiątkę. Kwiat pięknie i obficie kwitnie

Grudnik, czyli szlumbergera, zygokaktus, raczek, epifillum zimowe czy kaktus Bożego Narodzenia, to kwiat, który pochodzi z tropikalnych lasów Brazylii, gdzie naturalnie porasta drzewa oraz skały. W wersji doniczkowej ma kremowe, różowe lub czerwone kwiaty w kształcie długich dzwoneczków. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego twój grudnik nie kwitnie, sprawdź jego podłoże. Nie wolno dopuścić do całkowitego wyschnięcia gleby. W przeciwnym razie liście zaczną się marszczyć i więdnąć. Efektem może być brak kwitnienia, ponieważ roślina całą energię inwestuje w liście. Dlatego, jeśli chcesz, by grudnik zakwitł ponownie, podlewaj go raz w tygodniu. Pamiętaj jednak, by nie przelać rośliny. Ziemia musi być wilgotna, ale nie mokra. Jeśli chcesz pobudzić kwiat do kwitnienia, możesz wykorzystać także cenną radę, którą dostałam od kwiaciarki. Podczas zakupu rośliny, poradziła, aby podlewać szlumbergerę wodą z dodatkiem aktywnego węgla. Popularny i niedrogi lek pomocny przy biegunkach, kupisz w każdej aptece. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę w odstanej wodzie (0,5 l) i takim roztworem podlewać kwiat.

Grudnik. Jaka doniczka będzie najlepsza?

Bardzo często wydaje nam się, że kwiaty powinny mieć dużą przestrzeń, jednak w przypadku grudnika jest zupełnie inaczej. Roślina nie ma zbyt rozbudowanego systemu korzeniowego, dlatego nie potrzebuje dużej doniczki. O wiele lepiej sprawdzi się mały i płaski pojemnik, w którym łatwiej będzie kontrolować wilgotność podłoża. Ważne jest też, by nie przesadzać kwiatu w trakcie kwietnia. Wtedy trzeba zapewnić roślinie spokój i stabilne warunki. Inaczej może gubić pąki.

Czy grudnik lubi ciepło? Zasady pielęgnacji kwiatu

Grudnik fatalnie reaguje na zmiany. Jeśli do tej pory obficie kwitł, ale w kolejnym roku przestał powodem może być gwałtowna zmiana temperatury, intensywności oświetlenia czy przeciągi. Wtedy roślina nie tylko nie kwitnie, ale gubi pąki i opadają jej liście. Ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest wybór stanowiska. Jeśli chcemy, by kwitł, warto ustawić go w jasnym miejscu, ale nienarażonym na bezpośrednie promienie słoneczne. Zbyt dużo słońca sprawi, że liście rośliny czerwienieją. Trzeba też pamiętać, że Grudnik, to roślina krótkiego dnia. Żeby zakwitł, trzeba mu zapewnić — w okresie od września do grudnia — około 12 godzin ciemności. Grudnik nie lubi także, gdy jest za ciepło. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa, ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia. Pamiętaj także o odpowiednim podłożu. Możesz kupić gotową mieszankę do kaktusów lub ziemię lekko kwaśnym odczynie. Dwa razy w roku trzeba mu także zapewnić także okres spoczynku. Pierwszy – od sierpnia do października, drugi na przełomie lutego i marca, czyli po przekwitnięciu rośliny. Wtedy zygokaktus potrzepuje chłodniejszego miejsca. Najlepiej przenieść go do pomieszczenia, w którym panuje temperatura w okolicach 6-10 stopni Celsjusza. W tym czasie nie nawozimy kwiatu i mniej go podlewamy. Po 3-4 tygodniach można go przenieść na docelowe stanowisko praz zacząć stopniowo podlewać i nawozić.

