Zalewam 2 łyżeczki gorącą wodą, mieszam i podlewam dracenę. Dzięki tej odżywce rośnie jak szalona. Domowy nawóz do draceny

Zalewam 2 łyżeczki gorącą wodą, mieszam i podlewam dracenę. Rośnie jak szalona

Dracena to roślina, która jest obecna w wielu polskich domach. Elegancka i niewymagająca stanowi doskonała ozdobę salonu czy sypialni. Jednak bywa, że czasami marnieje, a jej liście opadają. Co wtedy powinnyśmy zrobić, aby uratować zwiędniętą dracenę? Znajoma ogrodniczka poleciła mi domowy nawóz do draceny, który przygotowuje z dosłownie dwóch składników. Zalewam gorącą wodą dwie łyżeczki żelatyny i dokładnie mieszam. Następnie dolewam trzy szklanki chłodnej wody i podlewam roślinę. Tę odżywkę stosuję do draceny raz na 3 tygodnie i dzięki niej rośnie jak szalona. Wynika to z faktu, że żelatyna jest dla roślin doniczkowych doskonałym źródłem azotu, który jest cenny dla ich wzrostu.

Pielęgnacja draceny. Jak ją podlewać i gdzie ustawić?

Jak już wspomniałam wcześniej dracena nie jest rośliną szczególnie wymagającą. Zacznę od tego, że najpopularniejszymi odmianami w Polsce są: dracena wonna, dracena obrzeżona, dracena odwrócona, dracena compacta oraz dracena Sandera. Każda z nich potrzebuje sporej dawki światła słonecznego, dlatego najlepiej postawić ją w pobliżu okna. Jednak warto pamiętać, że jest to gatunek, który pochodzi z ciepłych krajów, dlatego w takich warunkach także czuje się najlepiej w Polsce. Dbaj, aby temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej 15 stopni Celsjusza. Zaleca się także regularne przecieranie liści draceny wilgotną ściereczką i usunięcie z powierzchni rośliny kurzu. A jak podlewać dracenę? W okresie zimowym warto to robić raz w tygodniu, najlepiej odstaną, miękką wodą. Raz na jakiś czas warto też zraszać jej liście, aby poprawić wilgotność powietrza wokół rośliny.