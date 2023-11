Wyjmij to z doniczki w grudniu. Storczyk będzie uginać się od kwiatów, aż sąsiadki pękną z zazdrości. Pielęgnacja storczyków

„Zrobiliśmy to lepiej”: MAX Premium Burgers wprowadza Burgera Rywala do polskich restauracji

Wyjmij to z doniczki. Storczyk będzie uginać się od kwiatów

Storczyki od wielu lat są jednym z najbardziej lubianych kwiatów doniczkowych wśród Polek. Nic dziwnego - kiedy wypuści kwiaty, wygląda naprawdę zjawiskowo i stanowi przepiękny element wystroju wnętrza. Wiele kobiet zastanawia się, jak pielęgnować storczyki, aby uginały się od kwiatów. I choć zdania na temat dbania o tę roślinę są podzielone i jedni uważają, że to niewymagające rośliny, to są też tacy, którzy dwoją się i troją, a efektów nie widać. Jeśli chcesz, aby storczyk dosłownie uginał się od kwiatów, to koniecznie wyjmij z doniczki nawóz. Jesienią i zimą zdecydowanie powinno się zrezygnować z nawożenia storczyków, a z koeli zadbać o zapewnienie im odpowiedniej wilgotności. Otóż okres od grudnia do marca to czas, kiedy storczyki przechodzą w stan uśpienia. Wówczas składniki odżywcze nie są pobierane w tak dużych ilościach, a nadmiar odkłada się w korzeniach.

Pielęgnacja storczyków jesienią i zimą

Jak już wspomnieliśmy, okres jesieni i zimy to dla storczyków czas wegetacji. Wówczas oprócz odstawienia nawozów, warto stopniowo "hartować" roślinę i przyzwyczajać ją do niższych temperatur. Otwieraj wieczorem okno, a chłodne powietrze sprawi, że rośliny zaczną kwitnąć i wypuszczą nowe pędy. Storczyki należy podlewać raz w tygodniu. Można także wstawić je do miski z wodą na około 30 minut. Te rośliny nie lubią suchego powietrza, dlatego w okresie grzewczym powinny stać z dala od kaloryferów.