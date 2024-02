Ustaw przy drzwaich lub na parapecie, a odpędzisz pecha. Ta roślina powinna być w każdym domu, przynosi szczęście i bogactwo

Dzięki poradom mojej babuni wiem, jak prawidłowo prać ręczniki. Wlewam pół szklanki do komory na płyn do płukania i nastawiam pranie ręczników. Sposób na miękkie ręczniki

Przyjrzyj się dokładnie. To, co zobaczysz wyjawi Twoją przyszłość. Jedna ważna rada od losu, abyś w końcu dostał to, o czym marzysz. Test obrazkowy na osobowość z obrazka

Wawrzyn szlachetny to jedna z roślin, którym przypisuje się magiczne moce. Od najdawniejszych czasów liście laurowe (lub wawrzynowe) były uważane za talizman, który chronił ludzi przed nieszczęściami. Grecka nazwa tej rośliny to dáfni. Nawiązuje do słynnego mitu o Daphne, która chcąc uchronić się przed Apollem, została zamieniona przez Gaję w drzewo laurowe. Apollo zaś uznał laur za świętą roślinę, dlatego też jego liści używano do wytworzenia wieńców dla zwycięzców igrzysk olimpijskich. Grecy wierzyli także, że tam, gdzie rośnie wawrzyn, nie uderzy żaden piorun. Do dziś wiele osób chcąc ochronić swój dom i domowników przed nieszczęściem sadzi drzewko w doniczkach i ustawia na parapecie, na balkonie czy w ogrodzie. Jednak to nie jedyne właściwości magiczne tej rośliny.

Ustaw na parapecie a odpędzisz pecha. Ta roślina powinna być w każdym domu, przynosi szczęście i bogactwo

Liść laurowy, popularny w kuchni, wedle wierzeń przyciąga szczęście i fortunę, jednocześnie odpędzając pecha. Niepozorny liść laurowy ma ogromną moc. Suszone liście wkładano pod poduszkę, by przyciągnęły dobre i prorocze sny, a nasze babki okadzały nim domy, by odgonić nieszczęście. Liście laurowe są również symbolem bogactwa i dobrobytu. Dlatego, jeśli mamy taką możliwość, warto ustawić drzewko w miejscu pracy. Ewentualnie zawiesić przy biurku kilka gałązek, aby przyciągnąć klientów i przepływy pieniędzy do firmy. Liście laurowe noszone w kieszeni spełniają marzenia, włożone do portfela przyciągają bogactwo. Żeby ochronić dom przed nieszczęściem i przyciągnąć do niego dobrobyt można także ustawić drzewko laurowe na parapecie. Wawrzyn w doniczce osiąga wysokość do 3 metrów. Laur lubi ciepło, dlatego dobrze będzie rósł na mocno nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru stanowisku. Nie wolno zapominać także o umiarkowanym podlewaniu. Ziemia w doniczce powinna być zawsze wilgotna.

ZOBACZ TEŻ: Ta zapomniana roślina to skarbnica białka. Lędźwian znakomicie smakuje i pięknie kwitnie w ogrodzie. Co to jest lędźwian i gdzie go kupić?

Sonda Wierzysz w magiczną moc roślin? Nie, to bzdura Jeśli magią są lecznicze właściwości, to tak Tak

Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jak nazywała się Ania z Zielonego Wzgórza? Anna Barry Anna Shirley Anna Pye Dalej