i Autor: Shutterstock Lędźwian. Zapomniana roślina, która wraca do łask

Pycha!

Ta zapomniana roślina to skarbnica białka. Lędźwian znakomicie smakuje i pięknie kwitnie w ogrodzie. Co to jest lędźwian i gdzie go kupić?

Lędźwian to wysokobiałkowa roślina, którą znamy także pod nazwami: soczewica podlaska, soczewica ruska, ruski groch lub groch piasków. Do Polski przywędrowała prawdopodobnie z Tatarami w XVII wieku i stała się cenionym składnikiem potraw. Dziś wraca do łask, jako doskonały zamiennik mięsa w wegetariańskiej i wegańskiej diecie.