Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Kto i kiedy wymyślił pizzę z ananasem? Historia pizzy hawajskiej

Jak w większość przypadków kulinarnych przysmaków, pizza powstała z biedy. Według historyków stało się to w Neapolu m.in. dlatego, że w XVI wieku miasto było najludniejszym w Europie, a bezdomni i bezrobotni potrzebowali do przetrwania taniego i sycącego posiłku. Pierwsza pizzeria w tym mieście powstała w 1738 roku. Właściciel restauracji chciał urozmaicić działalność, więc wykorzystał swój piec do wypiekania pizzy. Tak powstała późniejsza Antica Pizzeria Port’Alba. O neapolitańskich plackach na wynos pisał Alexander Dumas, a założycielka gazety „Il Matino” uważała, że to danie smaczne jedynie dla neapolitańczyków. Dopiero wizyta Małgorzaty Sabaudzkiej (królowej, na której cześć powstała Margherita) rozsławiła te pyszności poza granicami miasta. Jednak pizza to nie tylko Włochy, ale i Stany Zjednoczone. Amerykanie zakochali się w pizzy po drugiej wojnie światowej. Drożdżowe ciasto z ciągnącym serem i charakterystycznymi krążkami pepperoni stały się prawdziwym kulinarnym przebojem. Najbardziej zbliżona do włoskiej jest pizza nowojorska. W podstawowej wersji składa się z cienkiej warstwy sosu pomidorowego i mozzarelli. Dodatkowe składniki układa się na serze. Spody są duże, zwykle mają około 45 cm średnicy i kroi się je na 8 kawałków. Ponoć ciasto nowojorskiej pizzy jest tak wyjątkowe dzięki wysokoglutenowej mące, z której jest zrobione i wody, z okolic nowojorskiego metra, ponoć minerały w niej zawarte odpowiadają za charakterystyczny smak ciasta. Amerykanie przodują w wymyślaniu rodzajów i dodatków. To właśnie oni stworzyli swoją wersję placka o grubym, puszystym spodzie i mnóstwem czasami dziwnych składników np. złota, marynowanego w koniaku homara czy nasączonego szampanem kawioru. A jak było z kontrowersyjną pizzą hawajską?

Kto i kiedy wymyślił pizzę z ananasem? Historia pizzy hawajskiej

Co ciekawe to danie nie powstało ani na Hawajach, ani we Włoszech a Kanadzie i stworzył je Grek. Sotirios „Sam” Panopoulos, w 1954 roku wypłynął w rejs z Grecji do Kanady. Po drodze statek zatrzymał się w Neapolu, gdzie Panopoulos odkrył smak pizzy. Po dopłynięciu do Chatham w Ontario otworzył restaurację pod nazwą Satellite i zaczął w niej przyrządzać typowe dania, którymi zajadali się mieszkańcy Kanady w połowie XX wieku, czyli naleśniki na sniadanie, hamburgery i frytki na obiad i wątróbkę z cebulą na kolację. Jednak Panopoulos chciał czegoś więcej. Najpierw zatrudnił azjatyckiego kucharza a później zaczał eksperymentować sam. W latach 60. Ubiegłego wieku Hawaje silnie działały na wyobraźnię mieszkańców Kanady. Ogromną popularnością cieszyła się kultura Tiki i ananasy w puszce, które często gościły stolach Kanadyjczyków. Panopoulos zauważył, że słodko-kwaśne połączenie smaku jest dosyć rzadkie i w Kanadzie spotykane jedynie w chińskiej kuchni także uwielbianej przez bywalców jego restauracji. Pomyślał, że jego klientom może przypaść do gustu smak słodko wytrawnej pizzy. W 1962 roku otworzył puszkę ananasów, wylał syrop, a kawałki owoców ułożył na cieście. Nazwał swoje danie pizzą hawajską. Do dziś jest to jeden z najchętniej zamawianych rodzajów pizzy. Lokale, które serwują pizzę z ananasem, sięgają jednak po świeże owoce. Ananas jest krojony w cieniutkie plasterki i delikatnie karmelizowany w piecu.

ZOBACZ TEŻ: Pizza, która skradnie twoje serce. W Dzień Pizzy podajemy najlepsze adresy i dzielimy się ciekawostkami

Smaki z dzieciństwa. Quiz tak pyszny, jak trudny. Wyjmij palec z Vibovitu i rozwiąż test Pytanie 1 z 10 Pamięta go każdy, kto był dzieckiem w latach 70., 80. czy 90, Multiwitaminowy preparat o w formie oranżadki w proszku, zazwyczaj wyjadany był na sucho, za pomocą palca. Jaki smak miał Vibovit? Cytrusowy Czekoladowy Coca-Coli Dalej