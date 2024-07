Ma magiczne oraz zdrowotne właściwości i pięknie prezentuje się w biżuterii. Gdzie i kiedy szukać bursztynu nad Bałtykiem?

Bursztyn, jantar amber – kamień, który kojarzy nam się z Bałtykiem. Piosenką śpiewaną przez Fasolki oraz sznurami babcinych korali. To ostatnie skojarzenie warto rozwinąć, bo bursztynowe korale mają o wiele większe znaczenie niż tylko zdobienie szyki i dekoltu. Przez radiestetów nazywany jest kamieniem życia. Może dostarczyć naszemu organizmowi życiodajnych elektronów i jonów ujemnych. Bursztyn nazywany jest także kamieniem na zdrowie i sukces. Starożytni uważali, że chroni przed urokami i klątwami, a także przed złymi ludźmi.

Spis treści

Gdzie szukać bursztynów nad Bałtykiem? Nie tylko miejsce jest ważne, ale i pora

Polską stolicą bursztynu jest Gdańsk, jednak nie z powodu licznych stoisk ze sznurami bursztynowych wisiorów. Ogrom możliwości, jaki stwarza sztuka bursztynnicza, oddaje Bursztynowy Ołtarz w Bazylice św. Brygidy. Złoża bursztynu znajdują się również na Kurpiach. Przy Muzeum Kurpiowskim w Wachu można wziąć udział w kopaniu i poławianiu bursztynu, a następnie oszlifować go tradycyjnymi metodami w ramach warsztatów „Obróbka kurpiowska bursztynu”. Bursztynu najlepiej szukać tuż po sztormie; często małe bryłki zaplątują się w wyrzucone przez morze wodorosty. Ale żeby nie było tak łatwo – bursztynu nie znajdziemy na każdej plaży. Najczęściej na brzeg przynoszą go fale na Wyspie Sobieszewskiej, w Mikoszewie, Ustce, Stegnie (gdzie znajduje się też Muzeum Bursztynu) i w Jantarze. W tej ostatniej miejscowości w lipcu lub w sierpniu, po eliminacjach w Sztutowie, Krynicy, Gdyni i na Helu, odbywają się finały Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynów. W poszukiwaniu kamieni kluczową rolę odgrywa pora roku. Najlepiej szukać go wiosną i jesienią — na morzu jest najwięcej sztormów. Wtedy morze wyrzuca jantar na brzeg. Bursztyn leży między porostami i gałęziami, które sztormowe fale naniosły na piasek.

Jak rozpoznać, czy bursztyn jest prawdziwy?

Prawdziwy bursztyn pali się, wydzielając żywiczną woń. Właśnie w ten sposób można odróżnić prawdziwy kamień od sztucznego. Uwaga jednak na kapiącą żywicę, która jest bardzo gorąca.

Bursztyn. Właściwości zdrowotne

Współczesna medycyna naturalna przedstawia dowody na dobroczynne działanie bursztynu na nasz organizm. Kamień pomaga między innymi na problemy z przemianą materii. Jest pomocny w leczeniu astmy, tarczycy i reumatyzmu. Wspiera odbudowę pola energetyczne organizmu uszkodzone w wyniku przebytych chorób, zanieczyszczonego powietrza, czy nadmiernego stosowania używek. Jest także pomocny w medytacji. Mnisi klasztorni zalecali spożywanie bursztynu w formie nalewki na piwie przy bólach brzucha, a na mleku przy chorobach pęcherza. Lekarze arabscy polecali bursztyn przy biegunce i krwotokach. Również Mikołaj Kopernik zalecał bursztynowy proszek na dolegliwości sercowe. Dziś wykorzystuje się kwas bursztynowy do produkcji maści i kremów na dolegliwości reumatyczne, astmatyczne, owrzodzenia i podrażnienia skóry.

Bursztyn. Właściwości magiczne

Na Wschodzie bursztynu używa się do pogłębienia medytacji, starożytni magowie radzili nosić go bezpośrednio przy skórze, wówczas zachowa się długie życie, zdrowie i urodę. Trzymany pod łóżkiem ma zapobiegać bezsenności i koszmarom sennym. Bursztyn ma chronić przed urokami, klątwami i złymi ludźmi. Ezoterycy uważają, że bursztyn powinien nosić każdy, kto czuje, że potrzebuje wsparcia, ochrony i szczęścia. Można także nosić pojedynczy kamień w kieszeni. Najlepszy będzie nieoszlifowany. Ważne też by nie było w nim zatopione żadne stworzenie. Po każdym użyciu kamień trzeba rozładować — umyć pod bieżącą letnią wodą. Nie wolno kłaść go na słońcu. W astrologii bursztyn jest przypisany do znaku Bliźniąt.

